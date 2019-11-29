【萌寵充電站】摺耳黑貓天生異瞳　配上小領巾被封最萌煤炭屎鬼

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今時今日還會有人認為黑貓不吉利嗎？事實上黑貓相當可愛迷人，有種獨特的吸引力，是不少人的心頭好。這隻摺耳貓全身都是黑色，但擁有異色瞳，以及後肢着了白襪仔，令網民為之着迷。

我這麼可愛，誰能抵擋我魅力。（ig@milkyblvck）

這隻叫牛奶的蘇格蘭摺耳貓，今年已4歲。天生披着一身黑色高貴外衣，加上頸項有白色領巾，下身後肢配上白色小襪子，完全是紳士貓咪。如果這還不能吸引你目光，那麼你一定要看看牛奶的雙眼，牠是異色瞳，一邊藍一邊黃的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於嘴巴和鼻子都是黑色，所以整張臉看起來就像只有眼睛，意外地讓牛奶顯得更加可愛！據貓奴表示，牛奶平日最喜歡的活動，就是什麼也不做，吃飽就睡，睡醒了就等開飯，完全公主式生活。

穿了小白襪真的很可愛。（ig@milkyblvck）

網民一致被牛奶的萌樣所迷倒，「異色曈真的特別」、「怎麼會這樣可愛」、「貓貓眼睛大，表情都是驚訝的哈哈哈」、「黑貓根本就是幸運兒」、「可愛到心都融化了」！