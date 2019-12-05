【領養狗】粉嶺浪舍「地獄狗場」遺孤　16隻怕醜唐狗重生尋家

粉嶺「浪舍」狗場年初爆出虐狗醜聞，場內發現36具貓狗屍體，倖存的76隻狗及34隻貓獲救。牠們現已交由數間動保機構安排領養，當中由「阿棍屋」負責的16隻狗狗，現已開放領養。

位於打鼓嶺坪輋的狗場「浪舍」，今年4月被多名狗義工揭發懷疑虐狗，義工們利用航拍機踢爆場內猶如亂葬崗，最終警方、漁護署及愛協於場內共撿獲36具已腐爛的貓狗屍體，救走76隻狗及34隻貓。。

「浪舍」今年4月被多名義工揭發懷疑虐狗。（義工林小姐提供）

負責人認罪被判監禁10個月 遺孤開放領養

「浪舍」負責人鄭力誠承認一項刑事毀壞、兩項殘酷對待動物，及11項非法飼養犬隻罪。裁判官陳炳宙判刑時批評，被告無視貓狗性命，假借照顧之名斂財，判處被告即時入獄10個月，罰款10,500元。有義工組織其後為鄭澄清，推斷是其精神壓力不勝負荷所致，不否認鄭的愛狗之心，但認同鄭在經營策略上有待改善。

案中倖存的貓狗交由漁護署照顧，由數間動保機構安排領養，當中包括「阿棍屋」，負責人Ivy指其中16隻唐狗已開放領養，惟因牠們仍身處漁護署，有意領養者未可親身探訪。她補充指，狗狗身體狀況良好，但一般較膽小怕人，籲領養者須多花時間與狗狗溝通。

警方、漁護署及愛協於場內共救走80隻狗及30隻貓。（資料圖片）

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