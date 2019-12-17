金吉拉貓臨終前拼命爬上飼主枕頭　只想作最後道別：別太傷心

愛寵離世是每位寵主最不想面對的一課，因為這經歷實在太過刻骨銘心，痛得難以忘懷。一頭17歲的金吉拉貓早前逝世，牠臨終前費盡力氣，堅持跟飼主正式告別，窩心舉動讓飼主泣不成聲。

飼主Tracy飼養了金吉拉貓「咪格」整整17年，不但見證牠出生，更見證牠離世一刻，感情深厚。17年前，Tracy通宵守候只為替貓媽媽「接生」，親手捧起甫出生的咪格，自此便一直相伴至今。可惜毛孩的壽命有限，咪格終究無法陪伴Tracy走到人生盡頭，比她先一步踏上彩虹橋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

17歲的金吉拉貓「咪格」早前離世。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼咪格彌留之際最記掛的仍然是飼主，點擊圖片了解情況▼▼▼

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日前清晨5時多，虛弱的咪格彷彿知悉自己大限將至，苦苦掙扎地爬上床，吃力地嘗試靠近Tracy的枕頭，盼望在離開前能跟最愛的她道別。最終，咪格在Tracy的懷中嚥下最後一口氣，沒有痛苦下安詳離世。

咪格曾陪伴Tracy歷盡人生高低，見證她步入不同階段，甚至有份在結婚照中出鏡，其離世對她造成莫大打擊。她昨日（16日）在網上發文哀悼愛貓，寫道：「17年來，謝謝你的陪伴。親愛的咪格，跟著菩薩一路好走。」她亦提到，咪格像其母親般，並非因病痛離世，而是安然老死，並感謝網民的祝福與慰問。

▼▼▼一頭虎斑貓同是為了向主人告別，竟然不惜衝出氧氣箱...▼▼▼▼▼

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