3隻金毛熟睡　呼嚕聲中傳淒厲慘叫　狗狗堆中竟然有這東西！

金毛尋回犬乖巧溫馴，對其他毛孩也很友善，因此不少主人在養金毛時，還會養貓咪等毛孩。不過，狗狗和貓咪生活在一起，總會有不少趣事發生。在這段抖音短片裏，可看到3隻金毛尋回犬堆在一起取暖睡覺，但在呼嚕聲中竟然傳出怪異的慘叫聲。

金毛堆中傳出貓咪慘叫！（抖音@lwf0618）

這段有趣的抖音短片，近日被轉載到Facebook後火速瘋傳起來。抖音帳號lwf0618，分享了1隻小貓咪和3隻大金毛的生活日常​。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從短片中可留意到這裏是一間眼鏡舖，2隻金毛正擠在一起睡覺，看來是天氣有點冷了，睡在一起會更暖和。四周傳出金毛打呼嚕的聲音，而另一隻金毛則想回到窩裏休息，然後一屁股就坐在窩裏。

當毛金坐下去時，便傳出一下淒厲叫聲。原來貓咪正好窩了在2隻金毛間，而新來的金毛，卻一屁股壓住了牠。只見可憐的貓咪慘遭3隻金毛壓住，只能露出了頭部來呼吸，實在快要被壓扁。

貓咪在哪裏？（抖音@lwf0618）

主人聽到貓咪叫聲後，只得前來幫忙。但見到這情況，也實在哭笑不得，4毛孩的舉動，實在太有趣了。只看到貓咪一臉無助，生無可憐般的，似乎快要窒息了，但身旁的好拍擋卻一動也不動。貓咪只能高聲呼叫奴才「來人呀！快來救駕！」

網民看到這影片後，紛紛被逗得笑了起來。「直接被活埋...」、「來人呀！朕快被笨狗壓扁了」、「3隻金毛實在太幸福了，呼嚕聲都極療療癒」、「命案快要發生，急急救貓！」、「貓咪的表情實在太好笑」、「擠在一起取暖，實在很和諧」、「朕只想睡一覺，為何會變成這樣」

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