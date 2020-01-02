失明老狗死前被主人這樣對待　義工淚崩：牠臨終前一直在找你

你的十年，牠的一生，你怎可以這麼殘忍對待狗狗。在英國，有隻盲眼的老狗在臨終前被主人遺棄在收容中心，最終在徬徨恐懼中離世。在最後一刻，牠仍嗅聞着，期盼能嗅到熟悉的氣味。職員怒斥：儘管你很久以前已不愛牠，但牠卻從沒停止愛你。

狗狗臨終前努力嗅着，希望能找到主人熟悉的氣味。（fb@Opt To Adopt, Newport City Dogs Home）

這宗令人傷心欲絕的棄狗事件，發生在英國的Newport City。在12月19日（星期四），Newport City Dogs Home收到一隻盲眼老狗，當時狗狗已很虛弱，身體毛髮凌亂，皮膚也有潰爛情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當時職員已心知不妙，狗狗時日無多，只能送上最後關懷的擁抱。在狗狗離世後，職員非常生氣，在Facebook社交群組裏寫了一封公開信，講述了這隻狗狗令人心碎的最後幾小時。

上周四，當你開着車駛到中心大門，然後派人把狗狗從汽車後座裏牽出來時，很明顯牠已有一段時間沒法獨自行走。牠身體極度虛弱，臉上有潰瘍。 狗狗雙目失明，皮毛都很骯髒，指甲長期沒修剪已彎曲，更嵌進腳掌裏。當職員把狗狗帶到中心裏後，你便毫不猶豫地開車離開，頭也沒回。 Newport City Dogs Home裏的職員將狗狗抱到懷裏，試圖讓牠感到舒適，拿出食物給牠吃，用海綿把水弄濕牠的嘴，希望牠能保持體力。但牠顯得很疲憊，每次呼吸都相當辛苦，吃力地發出陣陣的哀號。 我們把牠帶到獸醫那裏，作詳細的身體檢查。獸醫表示狗狗已時日無多，我們輕輕抱着牠，撫摸著牠脆弱而疲倦的身軀，對牠小聲地說，『不要害怕，你會去一個更好的地方，在那裏沒有痛苦和悲痛。』 就在牠離開前，牠竭盡全力地把頭抬起來，一再嗅聞附近的氣息。牠用看不見的眼睛凝視着遠方，牠只是希望能聽到一個熟悉的聲音安慰牠，嗅聞牠畢生所愛所熟悉的氣味。牠想要你，牠需要你，你卻不在這裏。 就這樣，牠離開了，牠在恐懼不安中，被陌生人包圍着，牠的毛髮被我們的淚水弄得濕透。 Newport City Dogs Home

職員替狗狗感到不甘，「儘管你很久以前已不愛牠，但牠卻從沒停止愛你。牠臨終前一直在找你！」

縱然狗狗無名無姓，但牠的故事令人心酸。大量網民留言怒斥狗主無情，怎可能如此殘忍待狗狗。「為何這狗狗要留着這種痛苦，為何你要這樣殘忍待牠！」、「冷酷無情！你這主人會有報應的」、「我真的哭了，為狗狗悲慘的命運」、「好好安息，來生會有好主人的」、「在天國好好生活」。

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在不少人認知中，狗狗是人類的好朋友，可惜不少人類從未將忠心狗狗當作朋友家人看待。台灣有狗狗為主人看守工廠7個寒暑，卻因工廠倒閉失去存在作用而遭遺棄。幸好，最後終於找到好人家。