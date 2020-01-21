雪橇犬天生鬥雞有喜感　求領養卻被批不夠帥氣　義工靠一招谷人氣

你的樣子如何，你的命運也必如何。這句話不但應用在人類身上，原來連毛孩也「合用」。 美國有隻雪橇犬，在收容中心已有好一段時間。義工表示，雖然有不少人把狗狗帶走了，但這隻叫Jubilee的雪橇卻一直無人肯帶走，原因只因為牠的外貌！

謝謝大家厚愛！（fb@Husky House）

美國新澤西州的動物救援組織Husky House，日前在Facebook社交平台上表示，他們有隻4歲大的雪橇犬Jubilee，自從被送到救援中心後便一直等人領養，但這樣一等便2年了，雖然中心裏的人都很愛錫牠，但相信Jubilee最希望的，還是擁有一個屬於自己的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻充滿喜感的雪橇犬，牠其實極可愛】

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Husky House的義工表示，Jubilee當初是被繁殖場的業者送來，牠就只因為天生鬥雞眼，不如一般帥氣十足的雪橇，因此一直沒人把牠買走。

別人都希望養一隻帥氣十足又威嚴的狗狗，但Jubilee明顯不是。不過，牠是隻很懂事的狗狗，雖然比較慢熱，有點害羞，但熟絡後便會很親近人，而且也熱情活潑。牠需要的，是一個有耐心、願意接納了解牠的家庭。」

我愛大家呀！（fb@Husky House）

自Husky House的義工，將Jubilee的相片與故事分享後，不少網民都被牠那逗趣的樣貌所吸引，更認為一點也不醜，而且很有喜感，討人喜歡。更有人留言表示想領養牠回家。

義工為確保所有狗狗都能找到合適幸福的家，會對領養申請者進行詳細的審核、需要家訪，因此只限州內的領養者，對其他州份的領養者只能婉拒。

【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】