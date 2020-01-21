家中老貓離世男童超傷心　竟遇神秘貓上門安慰　男童父：上天派來

貓咪與人的相遇，是一種緣分。這個窩心故事，來自Valerie一家。去年中時，家中15歲的老貓離世，而一直和貓咪成長的兒子顯得極為沮喪，一直想領養新貓咪陪伴。但沒想到，突然有一天家門外出現了一隻陌生貓咪，牠溫馴親人，Valerie更認為牠是離世老貓派來的「天使」。

別傷心，有我陪你。（Valerie）

在兒子Jonathan出生起，貓咪Charlie便一直陪伴在他左右，從此成為密不可分的好友。無論是睡覺、吃東西，甚至是洗澡，都總要黏在一起不肯分開。貓咪Charlie是我家孩子的守護者，牠是家中重要成員。 Valerie

Valerie家的15歲老貓Charlie，在去年6月時離開了大家。當時全家人都顯得愁雲慘霧，傷痛不已。已經6歲的Jonathan感到最為傷心，因為他與生命中第一個好朋友要永遠分開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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自從貓咪Charlie離世後，兒子Jonathan一直希望養另一隻貓咪。但Valerie不肯定大家是否已能接受一隻新貓，於是對兒子說「當時機成熟時，Charlie便會派一隻新貓咪來我們家。」

上天派來的天使

直到11月時，Valerie留意到一隻橘貓突然出在家門外，牠看起來不怕人而且很友善，於是便坐下來撫摸牠，沒想到這貓咪很快便爬到她大腿上休息。於是一人一貓，安靜地享受了個多小時快樂時光，直到一輛汽車突然駛近，才把貓咪嚇跑。

本以為只是一個偶遇，沒想到兩天後，這橘貓又來到家門外。Valerie趕緊叫兒子Jonathan出來，認識這位新朋友。

「他們是一見如故的！才第一次見面，這陌生的訪客已和Jonathan玩在一起沒有隔閡，我們全家人都相當喜歡這貓咪，尤其是Jonathan顯得特別的興奮。」

放養貓咪

隨後這橘貓每天都到來，和Jonathan一起玩樂。由於貓咪身體很乾淨，應該是有人放養的，於是Valerie便買了一個項圈給貓咪，並寫上「我愛上了你的貓咪，如果這是你家的貓，請致電給我」。結果幾天後，Valerie收到了這橘貓主人的電話。

原來這橘貓叫Garfield，是居住在附近的69歲獨居老太太所飼養。她很高興我們一家這麼喜歡Garfield，並指貓咪曾是流浪貓，因此一直不太喜歡待在家中，所以才會在白天遛出家門。

儘管知道Garfield有主人，但牠的主人表示樂意和Valerie一家分享對貓咪的愛。現時Valerie一家已準備好收養另一隻貓，但與此同時，他們還是很歡迎Garfield不時來家裏玩。因為他們深信，Garfield是Charlie派來陪伴Jonathan的天使！

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