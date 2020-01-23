流浪貓│元朗發生懷疑貓咬貓慘劇　3個月小貓疑爭食被咬廿多個牙洞

元朗懷疑發生貓咬貓慘劇。 本地動保機構浪貓薈昨日（22 日）在facebook專頁貼了幾張不少網民震驚的貓照，內容指有流浪小貓疑爭食而遭大貓攻擊，身上驚見廿多個貓牙洞。浪貓薈義工接受《香港01》訪問時指：「呢啲故事真係日日都發生。」

流浪貓身上有20多個傷口，當中包括新傷、舊傷，部份仍然滲血。（受訪者提供）

昨日（1月22日）本地動物機構「浪貓薈」在facebook發布了一則帖文，內容大致指有流浪小貓「小可」因爭食遭大貓攻擊，並附上數張貓傷口的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

浪貓薈義工張小姐接受《香港01》訪問時指，她昨午發現小可在元朗大棠路邊的巴士站徘徊，原以為牠是附近大宅的放養貓，結果隔了一會牠仍茫然地跟在路人身後，覺得牠有點不對勁，立即放下手邊工作救貓，並把牠帶回公司照顧。

身上20多個新舊傷口

張小姐表示，小可應只有約3、4個月大左右，且看起來非常飢餓。「佢見到我公司有垃圾筒，就爬入去搵嘢食，佢應該好肚餓，我即刻準備水同罐頭畀佢。」她更發現小可身上有20多個傷口，當中包括新傷、舊傷，部份仍然滲血，「我無見過咁細隻嘅BB身上有咁多表面傷痕，發現佢嘅地方附近有貓糧、水兜，估計佢應該係爭食，但唔夠啲大貓爭，結果全身傷。」

▾▾▾點撃圖片放大：看獲救小貓「小可」的照片，部份照片可能令人情緒不安▾▾▾

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小可還有無數跳蚤亂竄，她跟其他義工花了幾個小時，才把小可身上的跳蚤清除掉。牠目前在機構的貓舍休養，健康狀況穩定。

機構在facebook分享小可的故事，原意是想帶一個訊息給大家，「流浪貓真係好可悲，如果無人發現，佢好快會餓死，或者衝出馬路車死，呢啲故事真係日日都發生，希望香港人可以行出一步救下佢哋。當然毛孩唔識得講嘢，小可嘅故事我都係透過佢身體狀況、周邊環境去推測。」

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