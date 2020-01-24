被棄老狗堅守家園　後腳癱瘓仍努力爬回家　只盼跟主人再見面

台灣南投有居民搬屋後，把老狗遺留在舊居自生自滅。 老狗外出覓食時遇上交通意外，後腳被撞至癱瘓，只能倚賴前腳拖行回家，最終瑟縮在狗籠底，等待主人再度出現身邊。

老狗瑟縮在生鏽的鐵籠下，默默地等待主人回來。（facebook照片：徐文良（徐園長護生園））

台灣有狗主在搬家時，把狗狗「妞妞」留在原地遺棄。往後的日子，妞妞渾然不知地守候在家門前，肚子餓了就外出覓食，結果被車子撞至後腳癱瘓。儘管如此，牠仍然爬回家，繼續等待主人回來。有鄰居不忍心妞妞無了期地等待主人，繼續承受痛苦、委屈，於是聯絡動物義工徐文良幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

徐文良在屋外的狗籠底找到妞妞，估計因為後腳癱瘓，無法跨越籠前的狹縫，只好窩在籠底休息。義工把瘦弱的妞妞從籠底救出來，發現牠除了後腳癱瘓，下半身還沾滿分泌物，好幾處都有褥瘡的傷口。即使面對著陌生的義工，妞妞已經無力掙扎，只能任憑義工擺佈，令人感到格外心痛。徐文良指：「我帶妳回家，園區會有很多人照顧妳，一定會讓妳過得有尊嚴。」

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「狠心的一句『不要了』，讓陪伴10幾年的老孩子好傷心。」徐文良在facebook專頁分享了妞妞的故事，短短2天已經吸引了逾1萬2千人點讚，多達7百多個留言，部分網民留言指出：「怎麼忍心放牠孤單，牠害怕得自生自滅」、「這該死的飼主不值得為牠守候」、「看了真的好心碎、好心疼」、「一定要活得比以前幸福快樂！」

元朗懷疑發生貓咬貓慘劇。本地動保機構浪貓薈日前（1月22日）在facebook專頁貼了幾張不少網民震驚的貓照，內容指有流浪小貓疑爭食而遭大貓攻擊，身上驚見廿多個貓牙洞。

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