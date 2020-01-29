流浪貓太兇沒法收養　放生兩天後牠竟做出這驚人行為

流浪貓咪本身的防衛心很強，對陌生人更會作出攻擊，絕對是兇到碰不得。但喜歡貓咪的人都相信，只要有愛與耐心，一定能把貓咪冰冷的心溶化，打開心扉接納。 這個故事在YouTube裏被分享 ，有網民在家附近遇到奄奄一息野貓，本想收養下來，可惜貓咪野性難馴，只得放回野外。沒想到兩天後貓咪竟然主動回來了，一臉求包養的樣子令網民感到驚訝。最終經過多個月的努力，貓咪被感化，變得肯親近人，甚至還翻肚讓人摸呢！

（YouTube@田園小花）

這段影片來自YouTube的「田園小花」頻道，分享了收養流浪小野貓的經過。在影片裏可看到，這野貓原本是兇惡得連碰也不可以，隨後堅持只肯待在鐵窗上，最終受到美食與愛心的感化，變得親人，就連聲音也柔和了許多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，一隻小野貓如何被馴化，這是耐心與愛令牠改變】

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影片中指出，生活在鄉間的男女屋主，當初撿到小貓時，已是奄奄一息虛弱得很，因此很想好好照顧貓咪讓牠康復。但沒想到捉着貓咪後，發現牠性格剛烈，養在家中幾天還是相當兇猛，最終只得把牠放回野外。

放生兩天後竟然回來了

令人意外的，是過了兩天後，小野貓又自己跑了回來，因此屋主決定要再試試把貓咪馴養，希望用愛和耐性，讓貓咪接納。

影片已有2百萬人瀏覽過，大家都能感受到用愛可感化貓咪。（YouTube截圖）

從老吳到鐵窗居士

小野貓在家裏顯得兇巴巴的，不斷發出「吳吳」的叫聲，因此給了牠一個綽號叫「老吳」。起初牠只願待在煙囪裏不肯出來，要花好一段時間和食物，才肯勉強暫居在鐵窗上，因此這時綽號變成「鐵窗居士」！

屋主知道只能靠耐心和愛才能讓貓咪作出改變，因此嘗試用零食來誘惑牠。不過，每次要摸牠餵牠時，總是一再受到貓拳與狠咬。但令人意外的，是小野貓對家中的狗狗「大白」並不抗拒，反而會主動接近，甚至會與狗狗一起吃東西。

用愛感化馴服

雖然小野貓一直顯得很兇惡，但經屋主一個月的努力已有所改變。一開始是可用手輕摸貓咪，然後可把牠抱在懷裏，替牠來個悠閒的按摩。更令人驚喜的，是小野貓允許你把牠抱到腿上清理耳朵，也沒有強烈反抗。待收養了四個月後，小野貓已翻肚打呼嚕，與剛來家時的兇惡模樣，已完全不同。

影片分享後，不少網民都被屋主的很為所感動，認為是他們的愛感化了這野貓。「這是野貓，野性很大，通常要籨小養大才能好好馴服」、「因為流浪貓狗的警覺性比較高，牠們要保護自己，所以難免兇一點，你們真是太有愛心了，天公保佑所有善心的人，一生平安。謝謝你們這樣愛護小動物！」、「這小貓很漂亮，野性也被你們馴服了，好好養下去吧」、「貓的眼神明顯沒有敵意了」、「整個喵聲變得好撒嬌」、「一開始真的很兇，後來的叫聲變很柔，你們好有愛」。

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