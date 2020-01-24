招財貓賺錢有獨門秘方　發大財後不買罐罐全數捐出做善事

生活逼人，就連貓咪也要靠自己賺錢買罐罐？ 這隻萌貓咪CASHnip絕不簡單，因為牠靠自己才能賺錢買罐罐，更將多餘的錢捐給社福機構。每到過年過節，牠更收到大量粉絲慕名而來，自動把金錢與賀卡獻上！

你的錢就是我的錢！（fb@CASHnip Kitty）

這隻愛錢如命的貓咪叫CASHnip，生活在美國俄克拉荷馬州，牠的主人是當地一間廣告公司的老闆Stuart McDaniel。McDaniel稱這貓咪原本叫Whines-A-Lot，是他在收容中心領養回來的。當時貓咪只有6個月大，好動又活潑，於是把牠放辦公室內飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看這貪錢貓如何賺大錢！不過，牠賺來的錢沒用來買罐罐，而是全數做善事呢！】

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不過，令人感到奇怪的事發生了。每天早上回廣告公司時，都會發現地上有一堆銀紙，但這些錢究竟從何而來？這就不得而知了。McDaniel猜想，是否有人拿着紙鈔，在門縫邊與貓咪玩呢？於是他便做了一個實驗，當紙鈔插入門縫邊搖動時，貓咪便會有反應，即時走到門前並跳起來「搶錢」！

【點擊圖片放大看，CASHip能賺到多少錢呢？】

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就因為這樣，貓咪的名字也變成了CASHnip，暗喻牠對鈔票着迷。貓咪貪錢行為引起附近居民的注意，大家都喜歡來跟牠玩，不久錢就越來越多，所有人都認為錢被這樣搶去很有趣。

McDaniel見貓咪大受歡迎，但他並不缺錢，反之認為可透過這些「不義之財」來做點善事。因為在廣告公司附近，就是Tulsa Day Center for the Homeless這個給路宿者暫住的地方。

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McDaniel指：「貓咪CASHnip曾經是一隻流浪貓，如今由牠所賺回來的錢，用來支援無家可歸的露宿者，這是最為合適的事情！」

只要從玻璃門縫裏插入一張銀紙，我就會為你送上大大的祝福！ CASHnip

許多未能親身到訪的人，在過年過節時也會給CASHnip寄上賀卡並付上金錢。他們認為這樣做很有意義，可幫到更多有需要的人。