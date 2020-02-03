命運大逆轉｜貴婦狗流浪後又老又髒　9個月後經歷一生最美好的事

跟許多浪浪一樣，剛進入台灣板橋動物之家的貴婦狗「嚕嚕」毛髮糾結又髒亂，年紀大且身體虛弱，經過動物之家獸醫師的治療與動保員的照顧，「嚕嚕」的狀況逐漸好轉，也很順利被認養了。動物之家人員後續追蹤後，發現「嚕嚕」已經「華麗變身」，完全看不出老態，也十分有活力，完全不像當初那隻狗！

紅貴賓「嚕嚕」在去（2019）年三月經民眾拾獲進入新北市板橋動物之家，經駐區獸醫師檢查，判斷牠已經流浪了一段時間，因缺乏良好照顧及老化導致身體狀況不佳，毛髮糾結又髒亂，還有嚴重貧血問題。經過體內外驅蟲、補充補血劑與增加營養後，「嚕嚕」逐漸恢復健康，但年紀讓許多有意認養的民眾卻步。

好在「嚕嚕」還是遇到了適合的認養人，「嚕嚕」不但在新家受到良好的照顧，也與家中原有的貓咪「噗噗」相處愉快，前一陣子動物之家人員進行認養後續追蹤後，也發現「嚕嚕」有了非常大的變化，簡直就像整型前、整型後一樣，變美又變胖，看起來年輕又健康，讓人幾乎認不出牠是那隻曾經流浪過的老毛孩。

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新北市動保處表示，「嚕嚕」的飼主Sega Fan在認養後立即將牠帶到動物醫院做完整的全身健康檢查，發現「嚕嚕」有關節老化、牙齒鬆動和結石等問題，獸醫師為「嚕嚕」麻醉洗牙後，Sega Fan也依照醫生指導給予老年照護。

Sega Fan表示，因為「嚕嚕」，她才知道原來老年或身體狀況不佳的毛孩很難被認養，加上家中愛貓「噗噗」在不久前生了重病，更讓Sega Fan認知道照顧寵物的不易；而Sega Fan也表示，寵物帶給她的幸福感讓她願意為牠們付出，無論未來如何，她都會在自己能力範圍內給牠們最好的照顧。

新北市動保處表示，若民眾家中有年老生病的毛孩，請飼主加倍愛護牠們，因為愛會讓毛孩感到幸福，牠們也能活得比預期更久、更健康，也希望有意飼養寵物的民眾響應認養，給動物之家的毛孩們一個溫暖的家。

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【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：又老又髒的我也能有家嗎？愛讓牠華麗變身】