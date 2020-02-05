柴犬上班偷懶躲超市　被老爸斷正嚇到彈起瞇眼求饒

狗狗就像貪玩的小孩，總是無法乖乖地靜下來，更遑論是幫忙工作。一頭柴犬在幫主人「看鋪」期間偷溜外出，走到超級市場歎冷氣。主人及時找到牠，被當場捉獲偷懶的牠大感驚訝，立即露出趣怪表情求饒。

來自台灣的柴犬「One piece」不時也會在飼主開設的小食店內幫忙「看鋪」，即使在剛過去的農曆新年期間，牠也要照常上班。然而，貪玩的牠卻擅離職守，悄悄躲到附近的超級市場偷懶，被飼主當場捉獲後即瞇眼求饒，表情笑翻網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「One piece」現年6歲。（Facebook@柴犬司令部）

6歲的柴犬One piece與飼主一同居於苗栗市，牠平時主要負責在店內維持秩序。農曆新年期間牠的飼主忙於看鋪，牠只得跟著留在店內，照常上班。但牠似乎不太滿意這個安排，有天竟然悄悄地跑到對面的超級市場偷懶，愜意地趴在地上休息。

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飼主發現One piece消失後，立刻焦急地四處找尋，幸好附近的警察恰巧看到牠偷溜的身影，指出牠走進了超級市場。飼主於是找遍整個超級市場，終在零食區找到熟悉的柴犬背影。飼主隨即叫喚牠的名字；而One piece在聽到飼主的聲音後則立刻回頭，疑惑地看著飼主。飼主看到牠竟然在此偷懶，感到好氣又好笑，不禁吐出一句「欠揍」，牠下秒立即瞇起雙眼，露出一雙飛機耳，靈敏地往後一閃，似乎在向飼主求饒。

One piece鬼馬的神情不止逗笑了飼主，更成功惹笑不少網民，大讚牠可愛，「牠的表情感覺很怕又被揍一頓的感覺」。但飼主最終決定放過牠，只把牠捉回店內了事。有網民提醒飼主為牠綁上牽繩，飼主則回應指：「帶牠出去都會牽繩。」他更表示以後不會再讓牠乘機偷走。

▼▼▼主人召喚柴犬陪睡，牠的反應卻令網民爆笑▼▼▼