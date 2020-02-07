【寵物節2020】民間自發辦香港人寵物節　試食放題、貨品低至6折

原定於本周舉行的「香港寵物節2020」因武漢肺炎持續肆虐而延期，有參展商於是自發舉辦民間寵物節，由今日（7日）起至周日一連三日，以低至6折的優惠價出售貨品、入場免費禮品及提供「試食放題」作招徠。主辦單位表示，是次寵物節僅招待香港人。

原訂於2月6日至9日舉辦「香港寵物節2020」早前被取消，主辦方稱將延期再舉辦，但一直未有公布確實日期。本為參展商之一的「Pet Pet Shop」決定自發辦民間寵物節，於今天（7日）至周日（9日）在其馬鞍山分店舉行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pet Pet Shop聯同數位參展商共同舉辦民間寵物節。（Pet Pet Shop）

▼▼▼▼▼點擊放大看場內精彩貨品▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

場內設「試食放題」 貨品低至6折

因本港新型冠狀病毒感染的情況，「香港寵物節2020 暨 國際寵物用品博覽」的主辦單位早前宣布取消原定展覽，將寵物節延期。為免浪費為寵物節準備的大量貨物，本身在寵物節承租了18個攤位的Pet Pet Shop邀請了數個參展商，合力舉辦一個只屬於港人的寵物節，以低至6折的優惠價出售貨品，並提供約20款零食「試食放題」。是次寵物節不設門票，另外還有入場贈品，如手工曲奇，以及抽獎環節。

會場只招待香港人

Pet Pet Shop負責人陳先生表示，會場面積約2,000呎，望在3天內能接待逾千人。他補充指，為防疫考慮，屆時會場將只招待香港人，並會要求所有顧客戴上口罩，及遵從職員的衛生指引。