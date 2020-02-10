【不痛了】貓咪病重插6根管 　臨終奮力爬出氧氣箱　忍痛求討摸

寵物花盡一輩子陪伴主人，即使在生命的最後一刻，仍希望陪伴在主人身邊。 台灣有隻貓咪日前病危需住進氧氣箱，在臨終前一刻，牠仍奮地爬出氧氣箱，只為見主人最後一面。

貓咪歐弟今年8歲，去年患上呼吸道感染，身體開始轉差。（受訪者提供）

8歲的貓咪「歐弟」在去年年底開始，持續地打噴嚏、流鼻水，飼主李小姐馬上帶牠看醫生，經醫生診斷發現牠患上呼吸道感染，雖然醫生為牠打針、開藥，但歐弟的情況沒有好轉過來，身體還逐漸消瘦，三餐得利用針管餵食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而她最痛心的，就是看到歐弟無法進食藥水而不斷嘔吐，她指出：「有次餵完肉泥再餵藥時，牠因為藥水而將全部肉泥嘔出來，我心裏真的很挫折、很難過，只能一邊清理，一邊流淚。」

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忍痛安樂死

歐弟身體狀況在今年大年初一（1月25日）突然轉差，在進食期間出現漏尿、癱瘓，需緊急送到動物醫院接受治療。醫生在歐弟身上插了5、6根管子，輸營養液維生，並放進氧氣箱休養，「看到牠不舒服癱軟在氧氣箱裏無法動彈，卻在我伸手安慰牠時，整個奮力掙扎，哀嚎想爬出來，我心都碎了，很悔恨自己無能為力。」

「看到牠不舒服癱軟在氧氣箱裏無法動彈，卻在我伸手安慰牠時，整個奮力掙扎，哀嚎想爬出來，我心都碎了，很悔恨自己無能為力。」李小姐稱，原本不打算讓歐弟安樂死，還為牠簽定急救同意書，然而，她這刻再沒辦法任由歐弟受病魔折磨，終簽下安樂死同意書，沒想到她跟歐弟道別後，歐弟便因為併發症造成的休克離開了。

歐弟最終還是離開了李小姐（受訪者提供）

「我很慶幸能不留任何遺憾，在生前的日子裡曾好好抱過牠，讓牠明白我有多愛牠。」李小姐至今仍記得把歐弟接回家後，第一次開門看見牠的畫面，牠小小的身軀坐在紙箱裡，好奇地回頭看著剛打開門的她。她續指，「我對牠的愛，不會因為牠的離開有所改變，我期待往後的日子裡能在相遇。」

為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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