橘貓三年暴肥7kg　媽公開飲食習慣網民超崩潰

台灣一名飼主早前在網上分享了其愛貓3年前後的身型對比照，意外引來近兩萬名網民關注及熱烈討論。相中的貓貓臀圍驚人，身材極具份量。與其年幼時的瘦弱模樣形成極大對比，網民們紛紛被這轉變嚇呆。

網民徐小姐家中共養有4貓，其中年紀最小的貓咪名叫「橘橘」，現年僅3歲，但牠的重量卻冠絕4貓，高達7.8公斤。牠稚嫩的臉龐配上圓潤的坐圍，讓人看得目瞪口呆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「橘橘」於3年前被徐小姐收養。（受訪者提供）

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變肥因對食物聲音極敏感？

橘橘性格貪吃，只要一聽到倒出乾糧的聲音就會瞬間衝過來，即使在睡夢中也不例外，對食物靈敏的觸覺就仿如雷達般。徐小姐接受《香港01》訪問時透露，其實橘橘食量並不算特別大，乾糧的份量也和家中其他貓一樣，但只有牠變得格外圓潤。因此，徐小姐表示現時暫不會刻意讓橘橘減肥，只會多點鼓勵牠玩逗貓棒。

橘橘身型龐大得驚人。

看到當年只有巴掌大的小貓，轉眼變成份量十足的肥貓，徐小姐笑言：「不會嚇到，只是某一天驚覺：怎麼胖到這樣？」早在3年前，橘橘還未懂得張眼時就被送到徐小姐的家，本來她只是受網友所托當暫托家長，但後來因與橘橘感情日深，遂決定直接收養橘橘，自此開始了這個始料未及、仍然進行中的「肥貓育成計劃」。

網民看到橘橘的前後對比照，紛紛大吃一驚，「阿嬤養的貓嗎？」、「大橘為重」、「十隻橘貓九隻胖，最後一隻更胖」、「似乎看到我家貓咪的未來了」、「正常發揮」。

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