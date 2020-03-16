【貓吃藥】是時候吃藥了！聽到大刑侍候　貓施神級演技秒嘔白泡

不論是小孩抑或毛孩也同樣討厭吃藥，有網民日前分享其愛貓的避吃藥伎倆，讓網民看得目瞪口呆。4歲多的貓咪「Kaya」一聽到藥袋聲，便會立刻躲起來，要是不幸被飼主捉住，則會使出神級演技，表現「嘔白泡」。

貓咪「Kaya」平時是位孝順的小暖男，但每到餵藥環節，牠就會搖身一變成影帝，用盡各種方法逃過食藥一劫，甚至不惜吐得滿口白沫，嚇壞飼主Candy。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「Kaya」平時是位孝順的小暖男，但每到餵藥環節，牠就會搖身一變成影帝。（受訪者提供）

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一提餵藥即淚盈滿眶

因剛完成切除膀胱結石手術的關係，Kaya在出院後仍需服藥，使身體盡快恢復。這個餵藥環節不但成為了Kaya的惡夢，也是令Candy束手無策的難題。Candy接受訪問時透露，Kaya一聽到藥袋聲，就會立刻裝睡或躲起來；要是這時抱起牠，牠就會先吐出透明泡沫，在幾秒後隨即吐出白色泡沫。除此之外，牠更會擠出滿眶眼淚，擺出一副楚楚可憐的模樣，逼使Candy不得不放棄餵藥。

Kaya的精湛演技惹得網民發笑。（受訪者提供）

Candy笑言Kaya在食藥前「嘔白泡」已是常態，醫生曾指這只是過於敏感的條件反射行為，並非因身體不適。但在Candy初次目睹Kaya「嘔白泡」時，她坦言曾被嚇呆，「嚇死我，以為佢中毒啊！」此後，Candy每次也會為了餵藥而苦惱萬分，她試遍多種方法也不奏效，最長那次甚至與Kaya「搏鬥」了整整兩小時。最後，她只得趁著Kaya睡得迷迷糊糊之際，將藥物塞到Kaya的口中，才終於成功餵藥。

Kaya的精湛演技惹得網民發笑，不少飼主更表示感同身受，「陰功猪，但真係忍唔住笑」、「啲藥真係好苦㗎！慘慘！」、「未開始就嘔泡也就太厲害了」、「為咗唔食藥可以去到幾盡」。

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