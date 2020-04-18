弟弟騎標準貴婦狗遭過肩摔　爸秒說公道話　獲讚最強家教

寵物不止是小孩最佳玩伴，還是最棒的保母。 住在台灣的標準貴婦狗「總裁」自牠懂事開始，牠就擔當起保母的職責，照顧弟弟、妹妹。最近，弟弟想要騎在總裁的背上，卻被牠不小心摔了一下，立即嘩啦嘩啦哭起來。在旁邊看到的爸爸卻沒有責備牠，反而說了句公道話。

孩子從小開始會騎在標準貴婦狗「總裁」身上。（facebook圖片：我媽很煩）

飼主竹竹今年2月22日在facebook專頁分享了一段影片，內容是弟弟想要騎在標準貴婦狗「總裁」的背上，總裁沒為意就站了起來，結果一個漂亮的過肩摔把弟弟摔到地上，弟弟不禁嘩啦嘩啦大哭起來。飼主竹竹接受《香港01》訪問指，「這次會摔下來是因為總裁在抱公仔，牠習慣吃飽跟睡前都要抱公仔。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來這次弟弟摔下來，純粹是因為總裁太集中於嘴巴裏的公仔，事後聽到弟弟不停大哭，總裁有點不知所措的，幸好爸爸開口跟弟弟說：「不要哭，要玩就不要哭。」之後，弟弟才慢慢安靜下來。

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「如果小孩睡醒哭了，總裁會跑來汪汪叫我去看，如果小孩做錯事被我教訓，總裁也會擋。」總裁跟兩個孩子一起長大，所以平日會比較親密。他們時常會騎在牠的背上一起玩耍，而總裁都會順著他們的意思。不過，最近竹竹開始不準他們騎到總裁的背上，「因為小孩越來越大怕總裁脊椎受傷。」

「真心覺得總裁脾氣好好喔！被弟弟妹妹怎麼弄都不會生氣，反到弟弟自己玩跌倒還要怪總裁。」竹竹及後把影片轉發到facebook群組「有點毛毛的」，隨後獲得近兩千名網民點讚，部份留言指：「總裁的身上感覺很好躺」、「被過肩摔了」、「總裁還繼續玩」、「總裁一臉無辜的抱著公仔」。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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