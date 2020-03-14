柴犬慣犯合力拆家　最愛用這玩具磨牙　差點害爸上不到網

柴犬破壞力驚人並非新鮮事，家中任何物件在牠們眼中都是玩具，不費吹灰之力就可以將物件一口毀掉。香港人Match家中正好有兩位「破壞王」，不但令梳化從此面目全非，更險些令他無法再上網！

Match飼養了兩隻活潑好動的柴犬，分別名叫「志明」和「家明」。雖然Match指兩隻柴犬性格毫不相似，但談及在家搗亂這方面，牠們就意外地合拍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「志明」和「家明」在搗亂方面合作無間！（受訪者提供）

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兄弟合力「肢解」梳化

志明性格較冷靜，喜歡探險，彷彿是哥哥般；而家明則十分熱情，較喜歡黏著Match。自這兄弟加入後，Match笑言每天打開家門也會做好心理準備，「睇下有啲咩被破壞，佢哋係慣犯」。這對兄弟將家中梳化咬得體無完膚，「之前係沙發穿咗個窿，再慢慢扯甩成張梳化套，然後進攻海綿同支架」，Match補充指。

兩兄弟在半個月內５度咬爛寬頻電線。（受訪者提供）

5度咬爛寬頻電線

除了梳發外，兩兄弟對於線類物品也情有獨鍾，包括吸塵機充電線和寬頻電線。牠們最高紀錄是在半個月咬爛5次寬頻電線，害Match險些無法上網，不得不經常找技師上門修理，就連維修技師也曾無奈地提醒Match：「如果再咬斷，唔能夠咁樣經常上嚟修理。」

為了保護眾多家具，Match只得更頻密地帶兩兄弟外出散步，讓牠們盡情宣洩精力，「一日會去一至兩次，每次大約30至45分鐘不等。」雖然兩兄弟並未因此而放棄破壞家具，但也許破壞力已因此而大減，對家具「口下留情」。

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