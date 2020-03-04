不要死！牧羊犬突然伏路旁奄奄一息　路人超驚恐　 媽揭尷尬真相

如果狗狗過於精力旺盛，很容易會在家裡大肆破壞，所以大部分狗主在假日都喜歡帶愛犬郊遊，順道「放電」。 住在台灣的邊境牧羊犬Donna，前天就跟主人到沙灘玩耍，誰料飼主一回頭，就看到Donna倒地不起、雙眼無神，引起無數途人擔心，結果飼主卻解釋道，牠只是......沒電了。

邊境牧羊犬癱倒在沙灘，看起來很不對勁，結果卻令人感到超尷尬！（facebookl圖片：邊境牧羊犬Donna）

「假如你在海邊看到一隻倒地不起、雙眼無神的邊境牧羊犬，麻煩你......不用過度慌張。」台灣飼主Vivian Hsu日前（3月2日)帶著家裏的邊境牧羊犬Donna到沙灘遊玩。熱愛上水運動的Donna，時常會跟著Vivian到海裏暢泳，當天她們就準備了一塊衝浪板，準備大顯身手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒多久，Donna就癱軟在沙灘上，雙眼無神、放空看著Vivian。惹路人擔心牠的身體狀況，Vivian只好慌忙解釋：「牠只是沒電了啦！」精力超級旺盛的邊境牧羊犬竟然會沒電？據Vivian指出，「牠大概游500公尺就不行了。玩拋接遊戲一直丟、一直丟，牠就這樣了，可能這隻邊境電池是副廠。」

Donna：「人家不行了。」（facebookl圖片：邊境牧羊犬Donna）

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「不知道的人，還以為妳媽我把妳怎麼了勒。」Vivian把Donna的癱倒的照片，分享到facebook專頁「邊境牧羊犬Donna」和群組「有點毛毛的」，吸引到近6千位網民點讚，部份網民留言指：「嚇死人了」、「第一眼看照片有被嚇到」、「要讓牧羊犬這麼累不容易耶」、「我還準備要問哪裡捐款了說」、「我差點留言R.i...」、「 邊境會沒電？」、「牠是不是游了台灣一圈？」

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