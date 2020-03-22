【狗行為】黑狗每日偷麵包　被誤會偷食　其實有感動苦衷

如果狗狗叼著麵包，大家必定會覺得牠準備偷吃吧？事實上並非每隻狗都那麼嘴饞。美國有隻狗狗便自告奮勇成為麵包守護者，每當家人出門，牠都會把麵包叼出來，並把它帶到安全的地方，好好起看守，確保麵包平安無事，同時防止家裏其他寵物偷吃。

狗狗Jakey可以叫作麵包守護神！（facebook圖片：Katrina Frank）

現年6歲的狗狗Jakey是隻出色的護衛犬，不過牠的工作並不是守護家園，而是守護家裏某樣特別的東西。Jakey在家人出門後，便會回到房間裏看守著麵包。別以為Jakey的家人是開麵包廠，牠看守的是家人在超市買回來那種袋裝麵包。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主Katrina Frank表示，Jakey的嗅覺很靈敏，每當她出門一秒，牠便馬上可以找出擺放在家裏的麵包，「我們有一個專門放麵包的箱子，牠會跳起來，把麵包從箱子叼出來。」如果Katrina把麵包放在廚房，牠就會推開門，然後拿走它。

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即使麵包放進雪櫃，Jakey也會打開櫃門拿出來。別以為Jakey是饞嘴才拿走麵包，牠從來沒有偷吃過半口，並會監視著屋內其他動物，避免牠們偷吃，「我們經常都會吃麵包，所以牠認為麵包對我們很重要，從而做出這些怪行為。」

報告主人：今天麵包完好

每當Katrina回來，Jakey都會雀躍地把她帶到麵包前，彷彿要告訴她：「今天麵包也平安無事！」Katetrina已經習慣了Jakey這個怪癖，亦明白在Jakey的守護下，麵包永遠不會失竊。

如果屋內沒有麵包呢？Katrina指出，Jakey會尋找其他烘焙食物，例如餅乾，「有次牠從櫃裏拿走了17塊餅乾，並收藏在屋內不同的地方。」Katrina當天回家，Jakey立即興高采烈地帶她搜索屋企的餅乾，「每一塊都完整無缺。」

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