兒子對貓嚴重敏感：空氣清新機沒效怎辦？霸氣媽媽8個字K.O.

養寵物能為一個家庭帶來翻天覆地的改變，例如子女們或感到地位大受威脅，因父母對寵物疼愛有加，令人不禁有種「寵物才是親生」的錯覺。一名媽媽級貓奴早前因兒子對貓敏感，遂在網上發文戲稱有意送走兒子，引來逾萬網民暴動。

台灣網民家翎自2018起開始飼養3隻貓咪，但其20歲的兒子的鼻敏感受貓貓影響而越發嚴重。早前，她為兒子購入空氣清新機，卻遭兒子反問要是沒效怎麼辦，她霸氣地吐出一句「那你就搬出去住吧」，並幽默地在網上為兒子尋找「領養者」，意外地令兒子爆紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民家翎的兒子受貓貓而持續嚴重鼻敏感。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看引起女網民暴動的原文▼▼▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

媽：你出去不會餓死

家翎接受《香港01》訪問時表示，一頭流浪貓在2018年6月突然闖進她家後便賴著不走，其後她發現貓貓懷有身孕，於是順理成章地收留了貓貓及其兩個孩子。家翎的兒子本身較易敏感，自養貓後每天也持續嚴重鼻塞，但兒子仍十分疼愛貓咪。為改善兒子的敏感症狀，家翎早前特地購入了空氣清新機，反遭兒子質疑成效。她隨即表示：「那你就搬出去住吧」，令其兒子無奈地反問：「我是不是你親生的？」她則解釋道：「是啊，不過你出去不會餓死，但趕牠們出去會餓死」。

為兒子為領養者

她隨後在發文為兒子尋找「領養者」，更幽默地註明「沒結紮」，引起甚大迴響。眼見網民反應熱烈，她在帖文中補充了兒子的部分個人資料，包括身高、年齡及存款等，優秀條件引起更多女網民的關注，爭相留言直接稱她為媽媽，笑言「媽，我有很多貓，我跟你換兒子」、「如果妳兒子不願意剪耳結紮，我可以500收」、「別人出500，我出1000收」、「媽咪現在還可以抽號碼牌嗎？」、「媽，你明天想吃什麼？」、「我家有20歲的女兒，親家母」。有網民甚至搜索出其兒子的社交平台帳戶，「起底」能力讓人驚嘆，令其他網民不禁嘆道「每個女孩都是福爾摩斯」。

▼▼▼▼▼自來貓的魅力的確難以抗拒，點擊放大看這隻自行欽點奴才的黑貓▼▼▼▼▼