【領養貓】流浪貓大獻殷勤　看清楚！牠正為這事向人類求助

時有聽聞有人被貓咪纏上求收養，但被流浪貓欽點成為接生員，則聞所未聞。台灣網民Wendy早前在街頭遇上一頭懷孕的浪貓，被逼臨時充當接生員，迎接3隻幼貓的出生，突如其來的接生經歷令她大嘆神奇，就連一眾網民也直言感驚訝。

網民Wendy在網上分享了一則神奇經歷，指不久前在路上碰到一頭親人的流浪貓，正當她準備逗貓貓玩時，卻驚覺貓貓正準備產子，害她只得咬緊牙關幫忙接生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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Wendy形容那隻三色母貓性格親人，主動上前接觸她並蹭磨她的腳。正當她想確認貓貓性別之際，就摸到貓貓的臀部有濕潤感，低頭一看竟發現流出血水，然後貓貓就隨即躺在地上準備分娩。因Wendy曾接受急救訓練，當下迅速反應過來，用路邊的樹葉為貓媽媽砌成床鋪，而貓媽媽亦隨即爬過去開始產子。一轉眼，貓媽媽就在10分鐘內誕下了3隻小貓。

她接受《香港01》訪問時指，第一隻出生的小貓不幸地不懂動彈，讓旁觀的她心急如焚。此時，一隻似乎是貓爸爸的虎斑貓突然出現，對著她哈氣，更嘗試一掌拍在她的褲腳上。她捧起奄奄一息的幼貓，嘗試喚醒幼貓，但可惜仍無力挽回，而這對貓父母則趁著此時帶著兩隻幼貓跑走了。最後，她只好將死去的幼貓安葬在附近，並立起小小的十字架作記認。

Wendy只得像外科醫生般高舉著雙手走回家。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

Wendy的雙手因接生而沾滿血，因此她只得像外科醫生般高舉著雙手，走了近半小時的路程回家。她的朋友聽到其經歷後，逗趣地戲謔指她應該有著一張「產婆臉」，吸引了貓媽媽找她接生，她聽罷也不禁大笑。自那天後，Wendy日前（23日）出門再次遇上貓媽媽，雖然牠沒與幼貓同行，但似乎甚為健康，才讓Wendy放下心頭大石。

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