【領養狗】小黃你怎樣自己跑出來了？媽帶牠回家驚見「第二個牠」

台灣的賴小姐在前年收養了一隻自來狗「乖乖」，她翌日回家就發現乖乖偷跑到火車站，迷路之餘還想跟別人回去。她急忙把乖乖帶回去，結果回到家裏竟發現，屋內竟然有兩隻乖乖！難道牠懂得分身？

小黃狗跑到火車站後迷路？狗主帶狗回家才發現...... （Instagram圖片：dogdog_5）

居住在台灣的賴小姐於2018年4月收養了一隻自來的小黃狗「乖乖」，結果她翌日回家時，就在火車站看到乖乖。牠一度跟著路人的腳步，於是她緊張地把牠攔下，以為牠迷路不懂得回家。賴小姐問牠：「你怎麼在這裏？走回家。」乖乖聽懂她的意思後，馬上跟上她的腳步一起回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在回家的路上，賴小姐邊走邊餵乖乖吃東西，牠的反應也超開心。她把乖乖帶回家後，順道跟媽媽說：「我帶乖乖回來了。」賴媽媽感到超愕然，反問她: 「帶誰回來？牠不是一直躺在門口嗎？」賴小姐趕緊到門邊看一下，發現乖乖的確躺在門口，那麼身邊那隻長得一模一樣的是誰呢？！

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「是牠姐還是牠妹？怎麼長得一樣！」原來賴小姐在火車站撿了隻陌生狗回家！她看著兩隻長相幾乎相同的小黃狗，頓時感到傻眼。她開玩笑地提及，懷疑牠們是預先串通好的，「乖乖先來看我家，看適不適合住，再叫牠的姐妹來找我，假裝巧遇我，讓我以為牠是乖乖，把帶牠回家，一次收養兩姊妹。」

賴小姐也大方收養了這隻迷路的小黃，並為牠取名「多多」，乖乖和多多被收養將近兩年，近日賴小姐把牠們的故事分享到instagram上，結果不少網民都大受感動，「運氣很好的兩隻姐妹」、「好幸運的牠們」、「好心會有好報」、「很聰明」。

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