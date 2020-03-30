【貓肥胖】虎斑貓到外婆家渡假　1個月後暴脹　連尾巴都壯起來

長輩總是怕小孩吃不飽、穿不夠，即使對著寵物也一樣。 媽媽Eva早前把虎斑貓Maru交外婆照顧，沒想到1個月後Maru回家時，竟然多了一個大叔般的啤酒肚？而且尾巴也跟著一起變壯？！

這個肥美的背影是怎麼回事？（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

媽媽Eva前陣子因家裏有事，所以把3歲的虎貓斑「Maru」送到外婆家暫住，沒想到才渡假一個月，Maru就長出一個大肚子，看起來就像身懷六甲！難道這就是傳說中的「有一種餓是婆婆覺得你餓」？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Maru從來都不是貪吃的貓咪，媽媽曾經想把牠養胖一點，結果都胖不起來，沒想到苗條的身型在一個月後，竟然跑了調！不經意在地上趴一下，肚凡的肉隨即往兩邊擠開，背影看起來就是位肥大叔！而且尾巴也比以前狀了不少！

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「這肚子發生了什麼事⋯⋯」媽媽把Maru的照片發布到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」短短3天已吸引了近1萬位網民點讚，部分網民留言指：「尾巴都壯起來」、「阿嬤覺得還太瘦」、「這肚子很可愛，感覺很肥美」、「阿嬤真的很會養」、「外婆很怕孫子冷到、餓到」。

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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