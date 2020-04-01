領養狗│小唐狗連續兩天淋雨呆站　陌生女猜出痛心原因秒接走

狗狗對人類的忠心無庸置疑，即使被飼主拋棄，牠們仍然會傻傻地在原地等候，等待飼主會來的那天。台灣一名網民早前在路邊發現一頭小狗，連續兩日在路邊淋雨。因小狗性格親人，故該網民推斷牠應曾有飼主。

近日陰雨連綿，就在路人紛紛趕著避雨時，台灣一名網民在路邊發現了一頭正在淋雨的唐狗幼犬，縱使全身早已濕透，小狗也堅持留在原位，讓她心疼不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@米克斯傳奇）

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據該位高姓網民的貼文所指，她在上星期三晚發現了這隻黑色的小狗，當時狗狗正落魄地躺在一輛電單車腳的踏墊上，任由豆大的雨點打在身上也不離開。該網民表示，狗狗弱小的身軀不停發抖，推測牠或是因大雨而失溫，於不忍心下便幫牠撐了傘和蓋了被。

翌日，該網民依舊看到狗狗待在車上，似乎有不可離開的理由，遂推測牠是被人棄養的，並正在等待前主人接牠回家。該網民嘆道：「不知道這孩子在那樣的環境下等了多久，受了多少風寒。」該網民發現狗狗性格親人，雖然有點怕人但總會乖巧地被人摸，而且對其他狗狗亦表現友善。

該網民於心不忍，因此把狗狗帶回家照顧。僅得四個月大的狗狗活潑且乖巧，被該網民形容是「雨夜裏的一抹暖光」，並為牠起名「豆油」。現時豆油正在暫托家庭寄宿中，仍待領養。

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