用漂白水洗澡？黑狗養一年變白綿羊　網民：劣質墨水印出來

黑狗洗到變白綿羊？ 台灣狗主林小姐最近貼出寶貝狗「史奴比」的成長照，原本長得像隻黑貴婦的史奴比，經過1年歲月的洗禮，竟然變了一隻白綿羊？變化之大，令不少網民都心生疑問：牠是不是被調包了？

全身烏黑的史奴比，連眼睛都看不到在哪裹了！（受訪者提供／facebook專頁：Q比荳の三傻生活-貝靈頓梗與貴賓的日常）

貝靈登爹利犬（台譯：貝靈頓梗犬）是種來自於英國貝靈登的狗狗，在香港並不常見，不過牠們在韓國、日本卻大受歡迎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主林小姐前年帶了一隻黑色的貝靈登爹利犬「史奴比」回家，當時史奴比是隻黑漆漆的小狗，假如大家不仔細留意，絕對看不到牠那雙同樣烏黑的眼睛！當大家以為牠這輩子都會繼續黑黑的時候，媽媽竟然亮出了一張令人詫異的對比照！

「哈囉～我是史奴比～」（受訪者提供／facebook專頁：Q比荳の三傻生活-貝靈頓梗與貴賓的日常）

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品種特色：就是會褪色？！

媽媽林小姐接受《香港01》訪問指，帶史奴比回家前，就知道牠會褪色，「褪色是貝靈登爹利的必經過程喔！牠們出生通常都是黑色或咖啡色，最後長大都是全白的狗狗，所以家人都知道史奴比長大會變成這樣子喔！」

「看著奴比慢慢變色的過程真的很有趣，每天起來都會多看牠一眼，看看哪邊變白了！」林小姐指史奴比換毛的過程裏，毛髮都極之不受控，不管她花多少時間去梳理，最終還是會蓬蓬。她笑說：「回看史努比的照片就會覺得時間過得好快，才一年而已，史奴比就長大變成漂亮的白狗了！」

網民：確定沒調包？

「這短短一年的變化真大啊！」媽媽把「史奴比」這一年變化的照片發布到facebook群組「有點毛毛的」，轉眼獲得近5千網民點讚，網民留言指：「完全變色」、「破殼而出的感覺」、「台灣黑熊變成北極熊的概念」、「這是用漂白水洗澡」、「這是劣質墨水印出來的吧？」、「詐騙集團」、「確定沒調包？」

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