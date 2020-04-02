怎麼在凌晨狂吠？媽起床見鋁窗移位　狗狗警告有大事發生

在大部份情況下，狗狗都是最佳的保安！ 台灣有位狗主養了兩隻天使汪「黑金」和「美金」，牠們性格超級溫馴，平日都不會亂吠、暴怒，就連鄰居也不曉得她有養狗。日前（3月30日），黑金突然在凌晨時間狂吠狂叫，她翌日到陽台查看，才發現差點出大事！

謝小姐家裏養了兩隻狗狗，分別是「黑金」（左）和「美金」（右）。（facebook圖片：黑白亂母的日常）

日前（3月30日）凌晨，謝小姐聽到狗狗三度狂吠，於是到客廳查看，發現黑金對著陽台，好像在看什麼，而她也聽到鋁教附近有怪聲，可惜她當下沒戴眼鏡，一下子看不清陽台外的狀況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「黑金從領養來就非常穩定，連陌生人在我家門口，吠的都是美金而不是牠，黑金面對貓也不會吠。」媽媽接受《香港01》訪問指，當時一度想打開陽台檢查，但及後想到外面可能有危險，所以沒有出去，「早上請老公去檢查陽台，發現我家鋁窗的逃生門有被硬扯的痕跡，整個都往外移位了。」

戴著頭套的是美金，靠在陽台（畫面上方）的是黑金。（facebook圖片：黑白亂母的日常）

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「我養牠們大半年，散步時巧遇鄰居，她才發現我有養狗，因為從沒聽過我家有狗吠聲，所以很驚訝。」黑金和美金都是成犬才被媽媽領養回家的，不過性格超級乖巧，從不亂發脾氣，這次還立下大功！她強調狗狗不一定要從小養起才會乖，鼓勵大家領養成犬。

「領養牠們是我做過最棒的選擇了！」媽媽把黑金的英勇事跡分享到facebook群組「米克斯傳奇」，及後有不少網民留言大讚黑金，留言指：「聲音很宏亮，嚇死小偷」、「毛孩就是貼心又聰明」、「牠們會幫忙看家的」、「狗養在室內是最好的保安」，也有網民提醒狗主要更換更安全的窗戶。

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