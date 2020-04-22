流浪狗每天陪散步　爸媽收養前求籤　神明暗示：救牠！

大家相信緣分嗎？無論人或狗都需要緣分才會相遇。 流浪狗「小黃」性格膽小，怕人又怕狗，唯獨不怕施小姐夫婦，時常會跟在他們身後，陪他們散步，令他們萌生收養之心。夫婦怕再經歷生離死別之痛，於是收養前求籤請示神明，結果竟獲第九九籤，聽起來就像示意他們「救狗」？

他們遇到「小黃」時，牠瘦巴巴又傷痕累累。（受訪者提供）

去年十月，狗主施小姐跟丈夫在家附近散步時，巧遇附近的小黃狗。她接受《香港01》訪問時表示：「剛遇到牠的時候，牠瘦巴巴又傷痕累累，很怕人怕狗，卻很奇妙的不怕我們，會主動來找我們一起散步。」她當時隨便為牠改了個名字，叫作「小黃」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幾乎每次散步，小黃都會主動跟上來，直至有天小黃失蹤了。夫婦兩人連續十多天也沒遇到牠，她丈夫擔心不已，幸好相隔十多天後，牠終於回來了。當時，施小姐的丈夫問她，「妳覺得要叫她什麼名字呢？」她猜到丈夫想把小黃帶回家。不過他們曾經養過兩隻狗，兩隻狗都相繼離開他們，令傷心不已。

擔心「小黃」離開時，他們要再承受分離的痛，所以一直拿不定主意。於是請丈夫到家附近的地母廟求籤，獲得地母娘娘的意旨再作決定，結果施小姐的丈夫竟然求得第九九籤（上吉），籤意指貴人。當時他們看著「第九九籤」下意識就想到「救救」、「狗狗」的字句，相信地母娘娘是想他們「救救這隻狗狗」，於是他們馬上去找牠。

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神明安排的緣分

就在這時候，一個熟悉的身影一拐一拐地奔跑過來，原來小黃的腳受傷了，不敢踏地。由於當時天色已晚，他們決定先把小黃帶回家，翌日才帶到獸醫診所接受治療，施小姐指：「牠沒辦法走，我老公不顧牠是流浪狗身上骯骯髒髒的，抱著14公斤重的牠，走了將近一公里回家，期間氣喘如牛、上氣不接下氣。」後來，他們為小黃取名為「小公主」，把牠身上的傷、寄生蟲通通都治好，把牠捧在掌心疼愛著。

他們跟小公主的緣分還不至於此，由於撿到動物必須要公告，及後才能收養。有網民發現「小公主」原來是另一個山頭的流浪狗，這個山頭跟他們的住處距離超遠，所以施小姐認為他們的相遇，也是地母娘娘的旨意。

施小姐把收養小公主的事情分享到facebook群組「米克斯傳奇」，隨後獲3千多位網民點讚，部份網民留言指小公主已經脫胎換骨：「有愛之後大變身」、「腰真的不見了」、「變漂亮了」、「看牠的笑容就知道牠是被愛的」、「現在是名符其實的小公主了」。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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