看見媽媽獨自在哭　金毛尋回犬一個超感動舉動　反令她超內疚

金毛尋回犬一向以聰明見稱，牠同時也是暖心的狗狗。在加拿大有網民日前便分享了一段作弄狗狗的影片，結果反而是自己真的被弄哭了。因為金毛的舉動實在令她大感意外，關懷細膩的感情，令女主人內疚不應扮哭測試狗狗。

女主人扮哭，想測試金毛的反應。（ig@lifeofsterlingnewton）

疫情期間，大家都被逼留在家中，陪伴狗狗的時間也多了。有狗主便靈機一觸，想到扮哭這個有趣實驗，想知狗狗反應。最終結果她後悔了，沒想到金毛會做出如此窩心的行為！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻暖男金毛的舉動，牠實在太窩心了】

在影片裏，大家可看到女主人背對着金毛，坐在梳化上假裝大哭，想看看狗狗會有什麼反應。沒想到當金毛Newton聽到主人哭聲後，二話不說便跑到主人跟前。牠在主人身旁走動着，然後站了起來，想給女主人一個大大的擁抱。

影片在IG分享時，女主人用金毛Newton的口吻留言表示：「過去一星期，Doris都穿着寛鬆睡衣，今日她嘗試穿回原來的睡衣，結果就變成這個樣子。我想我需要給她大大的擁抱。」

發生什麼事，也可與我分享。（ig@lifeofsterlingnewton）

+ 5 + 4 + 3

影片發布至今，已吸引到58萬瀏覽人次，大家都被金毛熱情舉動所感動。「狗狗對你的愛是無條件的」、「毛孩會在你傷心時陪伴左右」、「我家狗狗也是如此，傷心時總會安慰我」、「狗狗很有靈性」、「狗狗真的愛着主人，別再騙牠了」、「放心，我相信Newton會說：別哭了，我也穿不下自己的褲子！」

金毛尋回犬實在是超懂人性，牠知道郵差叔叔不開心，主動走去擁抱

e的萌照▾▾▾