【虎斑貓】威士忌酒廠二世祖　每天閒晃有辱「最強捉鼠員」名聲

雖然貓咪現時被奉為主子，每天的主要工作就是差遣人類，但其實早在數十年前牠們可是人類可靠的工作伙伴。其中一種最常見的工種就是「威士忌貓」，即在酒廠中擔當「老鼠捕手」。雖然現時酒廠已毋須依賴貓咪驅趕老鼠，但蘇格蘭的一間酒廠仍養有兩隻無所事事的威士忌貓。

位於蘇格蘭的威士忌酒廠The Glenturret Whisky多年來一直養有「威士忌貓」，防止老鼠及雀鳥偷吃釀酒原料，其中一任貓守衛「Towser」更打破了捉老鼠健力氏世界紀錄。雖然隨著時代進步，現今已有其他方法保護釀酒原料，不用再依靠貓咪，但這間酒廠依然「聘請」了兩名貓守衛坐鎮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蘇格蘭的一間酒廠現時仍養有兩隻「威士忌貓」。（Instagram@theglenturretwhisky）

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以前因科技尚未成熟，釀酒用的小麥及糖等原料常被老鼠和麻雀偷吃，令酒廠員工苦惱不已。為了驅趕牠們，各地酒廠就開始養貓作守衛，自此這些貓咪就被統稱為「威士忌貓」，英文又稱Whisky Cat或Distillery Cat。聽說部分公司更會將威士忌貓的名字加入員工名單中，甚至會邀請牠們參加員工大會，待遇絕不較其他員工遜色。

The Glenturret Whisky現任的兩名威士忌貓均以酒廠名稱命名，分別為橘貓「Glen」和虎斑貓「Turret」，牠們負責繼承Towser的工作，長期駐守在酒廠中。雖然牠們的捕鼠能力遠不及Towser，無法打破前輩24年捕獲28,899隻老鼠的世界紀錄，但牠們的存在也成功為員工及客人帶來不少歡樂。酒廠員工笑言，Glen最愛搶風頭，每當有訪客來參觀時，牠總會站在最注目的高處，是名天生的表演者。

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