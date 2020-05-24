唐狗賣弄超萌「豆眉」騙媽　養9個月後露哀怨眉媽嚇呆　

飼養唐狗的一大好處就是充滿驚喜，你永遠無法從牠們兒時的模樣，推測出牠們將來的樣子，結果往往也出乎飼主意料。一名網民去年被一頭小唐狗的圓形眉毛所吸引，因此領養了牠。然而，在不足一年後，她卻發現墮入驚人「騙局」。

網民佩文和家人去年領養了唐狗「娜娜」，當時娜娜僅得一個月大，上半身的毛髮為黑色，有著俗稱「豆眉」的圓形「眉毛」，模樣十分討人喜愛。但9個月過後，娜娜的外貌竟變得截然不同，一雙招牌棕色「豆眉」亦消失不見，令佩文哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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佩文接受《香港01》訪問時指，當初因想飼養一頭雌性小狗，因看見有網友為一堆初生幼犬尋家，於是便前往了解。她第一眼看到娜娜臉上的「豆眉」後，便被深深吸引，隨即將娜娜帶回家。豈料，娜娜「女大十八變」，在5個月大時已蛻變成另一模樣，身上黑色的毛髮逐漸變成淺棕色，可愛的「豆眉」則被哀怨的「八字眉」所取代。

娜娜的轉變令佩文目瞪口呆，直呼被嚇倒。她日前與網民分享娜娜成長前後的對比照，並留言說笑抱怨道：「領養時就是被她的四眼電到，説好的四眼呢？褪色還是雷射（去除）掉了？」網民也紛紛被娜娜的轉變嚇呆，笑言「詐騙啦！告牠」、「請報警，這是標準的詐騙案件」、「牠參加了一個臉部美白療程」、「出去時確定沒牽錯狗回家？」、「黑色素是不是蒸發了？」

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