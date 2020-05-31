８歲柴犬猝死前苦撐　想見主人最後一面　媽自責說出最感人道謝

生活中總有不少讓人措手不及的離別，網民楚兒領養了柴犬「Momo」不足一年，但牠竟在上周美容後突然猝逝，死因不明。就在Momo臨終之際，吃力地堅持等到楚兒來到醫院，令她既感動又自責不已。

台灣網民楚兒去年領養了柴犬「Momo」，原本幸福的日子卻因一場悲痛意外而突然落幕。Momo於上週日（10日）被送往寵物美容，但晚上竟突然猝死，突如其來的打擊令楚兒晴天霹靂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬Momo年約8歲，一直也甚為健康活潑。（受訪者提供）

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柴犬Momo年約8歲，一直也甚為健康活潑，並沒長期疾病，豈料死神卻突然找上牠。週日，楚兒一如往常地帶Momo到外出剪毛。然而，她在下午面見醫生期間突然收到美容院來電，指momo忽然嘔吐，她聞訊隨即趕往美容院。相隔短短數分鐘，美容院再次致電，表示「Momo快不行了」。楚兒趕到現場後，原本全身無力攤在地上的Momo，竟吃力地撐起上半身望向她。

送院檢查後，Momo情況逐漸穩定，但獸醫表示無法檢測出牠不適的原因。就在楚兒的老公趕到醫院後，Momo突然開始抽搐，醫生立即上前急救，但仍無法阻止momo的心跳逐漸變得微弱。眼見愛犬回天乏術，楚兒頓時變得手足無措，她老公亦靠在她身後崩潰痛哭，無法面對眼前這殘酷的一幕。醫生指，如要找出確實死因便須解剖，但她因不想破壞Momo遺體而婉拒提議。

楚兒以後也無法再見這張可愛的笑臉。（受訪者提供）

最後的道謝與道歉

楚兒對Momo離世深感自責，「在想要是我沒送去美容（牠）是不是還活著？」雖然Momo在之前的身體檢查中一切正常，但她仍內疚沒看出愛犬有何不妥，以致未能避免這宗悲劇，坦言無法接受愛犬猝逝。除了歉意，她對Momo還有謝意：「真的很謝謝你撐到媽媽看醫生回來，還有等爸爸談完事情才離開。有機會拜託回來當我小孩，讓我好好再照顧你。」

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