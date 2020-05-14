暴躁德國牧羊犬愛上受傷小鹿　脾氣差性格180度驚人變

德國牧羊犬是擔當警犬的不二之選，因此經常予人威武、甚至凶狠的形象，但其實牠們也有溫柔的一面。美國一頭名叫Sarge的德國牧羊犬脾氣暴躁，卻在遇上一隻受傷的小鹿後，驟變成一位盡責的溫柔保母。

德國牧羊犬Sarge居於美國俄亥俄州（Ohio）的一個小農場內，牠原本一直以脾氣暴躁聞名，直至6年前的某天，牠遇上了改變牠一生的那隻鹿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

德國牧羊犬Sarge以脾氣暴躁聞名，但唯獨對牠與別不同。（Instagram@buckys_porch）

▼▼▼▼▼點擊放大看Sarge與小鹿感情有多要好▼▼▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

Sarge的飼主Cheryl Stephen在9年前遇上Sarge，並將牠帶回小農場飼養。她指的脾氣一向不太好，不時在遊玩時攻擊其他動物，如咬牠們的腳趾。然而，他們在6年前遇上一頭受傷的小鹿，從此發掘了Sarge不為人知的溫柔一面。Cheryl表示，當時一位親戚發現這頭小鹿躺臥在路中心，附近亦不見母鹿身影，遂將小鹿交予熱愛動物的她接手。

Cheryl 為小鹿取名Buckwheat，牠和Sarge一拍即合，形影不離。自Buckwheat到來後，Sarge便寸步不離地守在牠身旁，像個保鑣般不允許其他狗狗走近。Sarge又會在牠練習走路時，耐心地陪伴在側。最終，Buckwheat在痊癒後回歸大自然，不得不與Sarge告別。雖然，Buckwheat離開了，但自此每逢有新的小鹿加入，Sarge也會對牠們展露出份外溫柔的一面。

最受歡迎的並非Sarge和小鹿，而是一頭名叫Bucky的乳牛。（Instagram@buckys_porch）

除了狗和鹿外，Cheryl所經營的小型農場內還有許多不同種類的動物，如公雞、馬匹、山羊、野鴿、牛等等。Cheryl表示場內的動物並非用作售賣，「牠們是為了被愛和被珍惜而長大的，其他動物也應該是這般。」Cheryl現時經常在Instagram上分享動物們的日常點滴，但其實最受歡迎的並非Sarge和小鹿，而是一頭名叫Bucky的乳牛，牠龐大的身軀意外地為牠吸引了不少粉絲。

▼▼▼狗狗不但可和小鹿成為朋友，與獵豹也同樣能建立友誼，點擊看牠們怎樣相處▼▼▼