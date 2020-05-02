獵豹寶寶與拉布拉小時候成結拜好兄弟　牠們長大後全變臉

獵豹在野生大自然裏，可算是雄霸一方的王者，但牠們卻是個性害羞，不擅交際的一群，結果令繁衍後代也出現了問題。動物園為了讓年幼的獵豹幼B打開心扉，決定讓牠與拉布拉多幼B一起成長，最終牠們成為密不可分好友。

這是2016年獵豹Emmett與拉布拉多Cullen初次見面時的畫面。（fb@columbuszoo）

在美國俄亥俄州哥倫布動物園（Columbus Zoo），動物園職員有鑑於獵豹害羞性格，令繁殖後代也出現問題，於是決定找來健康狗B與獵豹幼B一起成長，作為情緒支援。據悉此方法已實行多年，而且成效不俗，獵豹與狗B都能健康成長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這萌獵豹的成長過程，有拉布拉多幼B陪伴成長，果然會變得更萌更可愛】

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據聖地亞哥野生動物員訓練主管Janet Rose-Hinostroza表示，「由於非洲草原動物生性較害羞，不擅交際，令自然繁殖機會大減。因此，有需要借助狗狗天生活潑好動友善的本能，來改善獵豹行為。當獵豹幼B與拉布拉多幼B一起成長，獵豹會模仿活潑的狗B行為，這會令牠成長得更健康快樂，情緒也更穩定。」

兩小無猜的獵豹與拉布拉多犬。（facebook）

誇種族友誼

就像在2016年時，哥倫布動物園便將10星期大的獵豹Emmett，和7星期大的拉布拉多小狗Cullen放在一起飼養。當時由於獵豹Emmett患有肺炎，因此更難生活在獵豹群裏，但透過小狗的協助，牠變得更有自信和鎮定，甚至有點喜歡親近人類。

一起成長的好伙伴，不過獵豹像少了一份霸氣。（fb@columbuszoo）

不如一起賣萌吧！（fb@columbuszoo）

Emmett和Cullen都成長得很快，不過Emmett像是少了一份獵豹應有的尖銳眼神，反而多了幾分可愛，變成了一隻萌獵豹。

最新使命

隨着獵豹Emmett的成長，牠漸漸已不再需要狗狗Cullen的協助，也能交朋友，有了自己的生活。最近，在2020年3月時，園方表示狗狗Cullen已開始了新任務，牠要協助另一隻剛誕生不久的獵豹幼B，陪伴並教導牠生活技巧。相信示狗狗Cullen已駕輕就熟，很快便能令獵豹幼B變得開朗，能盡快回到獵豹群裏生活。

園方指狗狗Cullen有新任務，開始照顧另一隻獵豹幼B了。（twitter）

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