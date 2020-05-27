【萌寵充電站】波索犬說謊長出木偶鼻？31cm間尺鼻　堪稱世界最長

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 在《木偶奇遇記》裏，小木偶只要說謊，鼻子就會變長，難道這隻名叫Eris的狗狗也時常說謊，所以鼻子才長得那麼長？據主人指出，波索犬的品種的鼻子都是長長的，而牠的寵物Eris鼻子更長達31cm，可以堪稱世界上鼻子最長的狗狗！

Eris：「你在偷偷討論我嗎？」（Instagram圖片：eriszoi）

剛剛渡過兩歲生日的Eris，因為擁有一個長長的鼻子而聲名大噪，Instagram擁有超過17萬粉絲！據狗主表示，牠的鼻子接近31cm，有機會是全世界鼻子最長的狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Eris屬於波索犬（又稱俄國牧羊犬），這品種的特色是身型高大、四肢修長，鼻子長長，外表優雅。波索犬還是狗展的常客，不過Eris有先天的基因缺陷，所以無法參加狗展比賽，不過這沒有影響主人對牠的愛！他們時常在Instagram上「放閃」！

▾▾▾點撃圖片放大：Eris小時候的樣子超可愛！▾▾▾

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「牠的鼻子比其他狗長一點，我認為牠絕對可以爭奪世上鼻子最長的狗。」狗主帶Eris散步時，時常都有路人問Eris是什麼品種，「我們經常會被人攔住，牠的性格很好，附近的鄰居幾乎都認識牠，牠亦時常會跟鄰居打招呼。」

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