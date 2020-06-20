【萌寵充電站】有柴犬魂的秋田犬　性格超倔強聽「咒語」便拒回家

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 如果在搜索器輸入「不想回家」的圖片，就必定會找到「柴犬」，不想回家似乎是柴犬的特點。日本有隻秋田犬也彷彿有著柴犬的靈魂！每當主人想帶牠回家時，牠都會跟主人拉拔河，看起來超可愛！

日本京都秋田犬「妖精」。（Twitter：秋田犬の妖精 フェアリーさん）

居住在日本京都秋田犬「妖精」（日文：フェアリー），雖然年齡已達6歲，但外表看起來仍像小孩子，時常對人展露出可愛的笑容，其天使般的笑顏讓不少網民留下深刻印象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

妖精大受歡迎，全因牠有著一顆柴犬的靈魂！每當主人帶牠外出散步，牠都會笑得特別開心，不過每當主人要帶牠回家時，牠都會跟主人拉拔河，跟柴犬一樣做出「拒否」的行為，拼命抵抗主人的牽扯，彷彿在說：「我、不、要、回、家！」

秋田犬「妖精」時常不願回家，被主人拍下分享到社交平台（Twitter：秋田犬の妖精 フェアリーさん）

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妖精就像個耍賴的小孩，即使主人怎麼拉牠、怎樣叫牠，牠都不願回去。頑皮的妖精彷彿在跟主人玩拔河，如此可愛的樣子又豈能私藏呢？所以，狗主時常在Twitter分享妖精拒絕回家的影片，不少網民都被牠那可愛的樣子吸引，令牠在網上爆紅，更有不少外國傳媒報道牠趣怪的行為，令牠蜚聲國際！

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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日本有隻超肥美的白柴「Latte」，牠憑著一張圓潤的臉，成功取得網民們的芳心。最近，飼主便上載了一張Latte搖頭的照片，令牠可愛型像瞬間崩潰。

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