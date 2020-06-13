【美國】弟弟向10歲老狗求婚　理由超感動　讓媽秒答應「人狗戀」

毛孩是我們密不可分的家人，但偶爾也會有不負責任的飼主，因狗狗年老而決定棄養。美國有一位5歲男孩不但沒嫌棄家中的老狗，更表示要和家中的老狗結婚，終憑著真誠原因成功打動媽媽。

童言童語雖然也許過於天馬行空，但背後往往也是藏著最真誠的心意。Robin Lipe一家居於美國北卡羅萊納州，育有3名子女及兩隻分別名為Luna和Skyler的狗狗。現年5歲的弟弟Jack早前語出驚人，竟提出要和10歲的Skyler結婚！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Robin Lipe和丈夫育有3名子女及兩隻分別名為Luna和Skyler的狗狗。（Facebook@Robin Lowe Lipe）

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Skyler是頭混種拉不拉多犬，於10年前被Robin及其丈夫Scott從收容所救出。Jack總愛黏著牠，並表示：「牠非常毛茸茸，我最愛躺在牠身旁。只要我一靠近，牠就會舔我的臉。我無限愛牠！」

「求婚」理由超感人 瞬間打動媽媽

Robin起初聽到Jack的提議時也有點愕然，但當她得悉背後原因時便被Jack瞬間打動，大讚Jack性格溫柔：「他是排第二的孩子，自出生起就是最窩心的那個。」Robin引述Jack當時的解釋：「媽媽，我真的很喜歡Skyler，喜歡到想和牠結婚！我來不及等到長大後才和牠結婚，因為到時牠無法活到那時。」

因疫情而被困家中多時的Robin，決定配合兒子的瘋狂提議，選在一個風和日麗的下午為他們舉行「婚禮」。當日，Robin為Jack穿上帥氣的西裝背心，又在前院摘來花朵和木枝，準備送予Skyler，電話播放著婚禮進行曲的音樂。爸爸和一歲多的妹妹Birdie則在旁觀禮，Robin笑言：「我以為Birdie會當伴娘，但她當時正忙著吃東西，似乎不太感興趣。」這場胡鬧卻又窩心的「婚禮」，就在家人的嬉笑聲中圓滿落幕。

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