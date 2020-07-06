【柴犬】患罕見病致生殖器短小遭拋棄　柴犬救起4個月變肥惡霸

寵物並非玩具，不過總會有些沒良心的寵主，把生病寵物當作壞掉的玩具隨便遺棄。 台灣有隻小柴患上先天性陰莖短小，無法自然排尿，於是遭原主人丟棄。幸好，有好心人把牠救起，幫牠籌錢做手術，經過四個月悉心照顧，小柴回復健康，還變了一隻小魔怪。

台灣台南有網民在今年2月撿到一隻流浪柴犬。（facebook圖片：柴犬司令部）

今年2月，台灣台南有網民撿到一隻流浪的柴犬，牠當時的毛髮看起來很漂亮，但抱起來卻像排骨一樣，而且生殖器有點異常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民帶牠到動物醫院，經醫生檢查發現牠先天性陰莖短小，導致尿都積在膀胱和陰莖，需要動手術幫牠裝人工尿管，或在身上開口排尿。可惜，手術費實在太昂貴，網民看著小柴每天承受不適，最後作出一個決定......

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小柴展開新生活

網民一度擔心小柴找不到人領養，網民指：「牠會翻垃圾桶、咬鞋子、咬襪子、咬桌子、咬椅子。」幸好，早在一個月前，已經有領養人私訊他們要收養，他們還一度擔心小柴會被退養，於是再三叮囑牠超頑皮。不過領養人全家都全然接受，「第一次見面，就把新主人家的電線咬壞，他們也無所謂，表示之後再整理就好了！」現在，網民還不時收到小柴的幸福照，看著牠越來越胖，生活看來非常美滿。

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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日本有隻超肥美的白柴「Latte」，牠憑著一張圓潤的臉，成功取得網民們的芳心。最近，飼主便上載了一張Latte搖頭的照片，令牠可愛型像瞬間崩潰。

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爸媽眼中的孩子永遠沒有胖，只有可愛！英國短毛貓Toffee年僅8個月，體重已經達11磅(5kg)！更被路人誤會是兩歲大的成貓。正當媽考慮幫牠減肥時，爸竟然盲撐兒子：「牠只是皮鬆！」

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來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

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