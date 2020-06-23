大便都是藝術！貓界貝聿銘在砂盆留藝術作品　爸一看驚見世界奇觀

貓咪一向性格高傲又難以捉摸，就似典型的藝術家般。沒料到牠們除了性格外，就連在創作上也有藝術家的影子。日前有網民分享愛貓的便便照片，奇特的形狀令一眾網民嘖嘖稱奇。

年約3歲的貓咪「屁妹」性格內斂，有點怕人，但原來她有著極高的藝術天分！飼主樂樂老師日前在清理貓砂盆時，意外地看見屁妹留下的便便形狀甚具藝術感，隨即與網民分享。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「屁妹」性格內斂，卻有著極高的藝術天分。（受訪者提供）

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面對獨特的便便藝術品，樂樂老師立即困惑地向網民求助，問道：「有人遇過這種嗎？？」豈料，帖文隨即引來極大迴響，兩日內已獲逾萬人讚好，令他大感驚喜。他接受《香港01》訪問時，透露屁妹一直有個驚人的壞習慣：「（牠）之前沒有這樣的便便，但牠便便完都不會埋，而且都會拿牠哥的水洗手。所以都跑去喝我們的水。」

網民們看到屁妹的傑作後，紛紛大讚牠有藝術天分，笑言這是「有味道的裝置藝術」。網民更爭相提出不同爆笑比喻，「乍看以為是屎，原來是大還丹」、「這讓我想到某種世界遺跡」、「巨石陣來的」、「是巴黎鐵塔」、「是神蹟，不能清掉啊！」

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