貓奴壯舉爭舔主子肉球　盤點貓肉球15種口味　除了花生味還有？

貓主子在貓奴心中是最寶貝的存在，後者更經常因「迷戀」主子而做出不少誇張行徑。日前有本地貓奴分享主子肉球的「舔後感」，引起一眾貓奴的熱烈討論，紛紛大方分享家中主子肉球的味道，合計竟多達15款口味，讓人驚訝不已！

在貓奴們的眼中，貓主子的一舉手一投足也是優雅的風景，而牠們的肉球則是最神秘的地帶，總帶有莫名的魅力，讓貓奴為其神魂顛倒。日前，貓奴Sam在網上分享舔貓肉球的大膽經歷，更笑言家中主子的肉球是「萬里望花生味」，引起網民熱烈討論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓主子的肉球對貓奴而言是最神秘的地帶。（Instagram@ciao_autumn）

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Sam一向也有親吻愛貓「秋」肉球的習慣，日前他難抵肉球粉嫩的誘惑，不禁親嘗其滋味，意外發現竟帶有花生味！他隨即發文與網民分享：「變態一問，你哋主子肉球咩味？唔係聞，係舔。我舔過係萬里望花生味。」帖文旋即激發起無數貓奴的好奇心，大讚Sam為勇者，也有人不禁笑問：「用緊萬里望花生味嘅貓砂？」不少人也因此紛紛一嚐主子肉球的滋味，但也有人貓奴未能突破心理障礙，堅拒嘗試，「佢哋用肉球嚟撥屎尿㗎喎！」

帖文在兩天內就吸引數百人留言，當中不少也是分享「舔後感」的貓奴。綜合多名貓奴的答案，保守估計貓咪肉球有多達15種口味，令人大開眼界。Sam隨後亦寄語一眾貓奴：「大家唔好以為只係屎味，相信自己的主子肉球唔一定臭㗎！畀啲勇氣自己，畀啲掙扎！話唔定會有新口味。」

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