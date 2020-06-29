【萌寵充電站】美國濃眉孟買貓　性格長成狗被稱是狗狗「托世」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻孟買貓近日在網上爆紅，主要原因就是牠出眾的外表。純黑高貴的毛髮，加上眼睛上像是有雙白色濃眉，令人留下深刻印象。據主人表示，這貓咪除了可愛，性格也十分討人歡心，而且牠最喜歡被人抱着走動，令不少貓奴大為羨慕，「為何我家主子從不許我抱！」

你對朕有什麼不滿嗎？(ig@corneliuscornbreadchronicles)

這隻來自美國田納西州的納許維爾（Nashville）的孟買貓，牠叫Cornelius Cornbread，今年已4歳，是男孩子來的。在牠純黑色的毛髮上，卻在雙眼上方像是長出了白色眉毛，令不少貪靚的女士感到羨慕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看清楚，貓咪Cornelius Cornbread的白眉毛，真相原來是這樣】

+ 20 + 19 + 18

據主人Karen Mellette表示，其實Cornbread並不是長出白色眉毛，而是眼睛到耳朵的位置，這區域都沒有長出毛髮，顯示出白色其實是牠的皮膚。白色皮膚與黑色毛髮剛好配搭起來，營造出像是有雙整齊眉毛的效果。

(ig@corneliuscornbreadchronicles)

最愛是抱抱

除了外貌，Cornbread的性格也十分討人喜歡。不像許多「高竇」的貓咪，牠反而像狗狗般喜歡黏着人。「牠喜歡跟着我們走來走去，或者直接坐到我們的大腿上。牠真的和其他貓咪不同，牠喜歡被人抱在懷裏，並帶着牠四周走動。」

牠是隻非常需要被關注的貓咪，絕不喜歡獨自一個，又或是被忽略。當家裏沒人時，牠就會顯得很焦慮不安，真的很像小狗般！

大家想看更多Cornbread萌照的話，便要去追蹤牠的IG了。牠的IG經常更新，可為平淡生活帶來快樂！

▼▼▼▼▼一隻貪吃肥貓偷食事敗，點擊放大看牠被當場逮捕的爆笑過程▼▼▼▼▼