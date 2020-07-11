9歲橘貓胸口「異常」凸起嚇壞媽　獸醫檢查後吐一句　媽尷尬收場

不少老一輩因不善照顧動物，往往會因寵愛毛孩而鬧出笑話，包括港人Cammy的父母。她的媽媽日前因摸到愛貓的胸口異常凸起，而擔心不已。然而，醫生為貓咪檢查後，吐出一句簡短總結，令Cammy忍俊不禁，而媽媽則一臉尷尬。

香港貓奴Cammy養有13隻貓，因她早前搬回父母居所，所以兩老多了許多機會與貓咪接觸，亦因此鬧出不少笑話。Cammy養有一隻名叫「米高」的9歲橘貓，早前Cammy媽突然發現米高的胸口有異物凸起，因而造成爆笑誤會。

港人Cammy的媽媽懷疑愛貓「米高」健康出現問題。（Facebook@13plus2）

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Cammy接受《香港01》訪問時表示，她的媽媽當時突然驚呼，指發現米高胸口有異物突出，擔心影響牠健康。Cammy早知米高胸骨一向較其他貓凸出，她親手檢查後遂向媽媽解釋指那只是胸骨。但她的解釋並不足以釋除媽媽疑慮，於是，她提議乾脆帶米高求醫。媽媽因怕檢查費不菲而有所卻步，「嘩好貴喎，但係又真係突出嚟喎」，掙扎的表情讓Cammy忍俊不禁。

Cammy的父母均十分疼愛貓咪，米高更可算是最得媽媽歡心的貓咪之一。雖然媽媽平時非常節儉，但也會特地為米高買零食，偶爾更會在凌晨偷偷餵米高。雖然長輩們經常口硬心軟，但不論他們是否常把毛孩掛在嘴邊，事實上也有一顆寵愛毛孩的心。

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