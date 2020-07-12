【怪病】花半年感化內向白貓「牛奶」　一個崩潰消息將媽打沉

被遺棄的貓咪覓得歸宿，然後便從此過上無憂無慮的生活，這本應美滿幸福的劇本，卻被一個突如其來的壞消息所毀。貓咪「牛奶糖」因遭遺棄而被新飼主收養，後者花了不少時間耐心，才終於讓牠卸下防備。然而，牠日前竟突然患上怪病，開始發燒及不吃不喝，令飼主憂心如焚。

貓咪「牛奶糖」因經常大叫而遭原飼主嫌棄，更威脅將牠遺棄於山上，網民莉雅為免牠流落街頭，遂於今年一月收養牠。可惜，牛奶糖美滿的新生活因一個怪病而戛然而止。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「牛奶糖」因經常大叫而遭原飼主嫌棄。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大了解莉雅如何令牛奶糖打開心扉的經過▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

莉雅花了不少時間和耐心，才成功爭取牛奶糖信任，人寵關係越來越親密。本以為這種溫馨日子可以持續下去，豈料牛奶糖健康突然轉差。眼見牛奶糖剛過上好日子，卻慘遭病魔纏身，莉雅痛心嘆道：「就算每天半夜都被你吵醒也沒關係，只要你健康的回家就好。」

牛奶糖自發病後食慾大減，更開始發燒，精神日漸萎靡。獸醫發現牠胸腔積膿，或因從前曾被貓咬傷，其病情反覆多日，更因不願進食而需插胃管灌食。幸好，牛奶糖的病情在轉了數間醫院後漸趨穩定，日前（1日）更可出院休養，雖然仍需灌食，但莉雅也總算鬆一口氣。眼見帶病的牛奶糖比以前更愛撒嬌，莉雅坦言大感心疼：「我只希望牠恢復健康，半夜亂叫也沒關係。」

▼▼▼遇上一位好主人，隨時改寫毛孩一生，點擊了解無耳貓「薯仔」的故事▼▼▼