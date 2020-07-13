車庫現「秘之蟲卵」　爸上網自學孵出全球最大神蛾　展翅比臉還大

昆蟲往往令人聞風喪膽，不少人也會對牠們逼之則吉，但其實牠們也有可愛一面。台灣一名網民早前在自家車庫發現一團神秘蟲卵，他立即熱心地上網查找資訊，最後更成功讓蟲卵們破繭而出，蛻變成全世界最大的皇蛾。

自踏入夏天以來，昆蟲們也紛紛活躍起來，可謂是昆蟲愛好者的喜訊。早前，台灣一名林姓網民就大方分享了飼養「皇蛾」（又稱蛇頭蛾）的過程，皇蛾華麗美艷的外表更令網民大開眼界。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

林姓網民在車庫突然看見一隻母蛾產卵。（示意圖）（嘉義市政府教育處）

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林姓網民在帖文中表示，他於前年在車庫突然看見一隻母蛾產卵，便隨即上網查找相關資料，得知這些正是全世界最大的蛾──皇蛾的蟲卵。他根據資料自學如何照顧蟲卵，找來特定草葉。蟲卵在其細心照顧下日漸成長，牠們在長成幼蟲時，已比小孩的手指更粗，體型驚人；羽化後更長出鮮豔的翅膀，展翅時體型比小孩的臉更大，而該網民隨後亦已將牠們放回野外。

網民看到皇蛾的身姿後嘖嘖稱奇，有人驚呼頭皮發麻，但也有人抱著欣賞目光，大讚林姓網民極具愛心。皇蛾通常見於熱帶及亞熱帶地區，包括台灣、泰國、印尼等，於香港則較為少見。牠是全球最大的蛾，展翅後身長可達30厘米，而雌性更會比雄性更巨大。牠的雙翅狀似蛇頭，色彩鮮艷，惟成蛾後壽命僅得兩星期。

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