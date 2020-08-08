媽意外毀柴犬遺物　收一萬公里外的催淚包裹　驚喜令她秒哭崩

患難時往往才是見證人間真情的最佳時機。台灣網民Kaiya意外毀掉15歲愛犬的遺物，她不惜四處奔走試圖買回同款產品，但每次均失望而回。她懷抱著最後一絲希望，貿然決定向位於美國的生產商求助，卻換到最意外的答覆。

台灣網民Kaiya早前整理離世愛犬的遺物時，不慎弄壞了牠留下的狗玩具。為了彌補遺憾，Kaiya找遍國內外的寵物網站，可惜仍無功而還。就在她心灰意冷之際，一個遠道而來的驚喜讓她眼眶一熱，她更直言「收到了這輩子最有意義的一個包裹」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Kaiya的愛犬Sataso於今年5月離世，終年15歲。（受訪者提供）

柴犬Sataso於今年5月因神經退化離世，終年15歲。飼主Kaiya日前整理牠的遺物時，翻出一個葫蘆狀的漏食狗玩具。Kaiya按照說明將玩具放進沸水內消毒，豈料玩具卻轉眼變成面目全非的黑炭。她隨即找遍台灣，甚至是外國網站，但可惜也找不到同款玩具。後來，她鼓起勇氣聯絡生產玩具的美國公司，解釋了事情原委，並表示希望買回同款玩具留念。

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早前，Kaiya收到玩具已寄抵台灣的通知，她在街頭強忍著感動淚水，直至回家終不禁淚崩，激動得口裏反覆唸著「是哥哥的玩具喔、哥哥的玩具」。她感動得急不及待地將經歷與網民分享：「多少的文字都沒辦法形容我內心的澎湃、也無法洽當的表達我的感動。在全世界這麼艱難黑暗的時刻，還有許多美事，而我，就遇到了其中的一件。」

這個包裹跨越了一萬多公里，從地球的另一端來到她面前，盛載著的又豈止一個絕版玩具，更是一份在「疫境」中的令人鼻子一酸的暖意。

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