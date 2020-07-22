【意外】流浪貓被私家車高速輾過　媽報警因一個反智理由不獲受理

流浪貓狗遇上車禍的事件時有發生。 日前（7月19日）晚上，西貢北港村的浪喵「傻貓」便被私家車高速輾過，及後更不顧而去。照顧傻貓多年的C小姐，立即帶牠求診，然而來不及搶救，傻貓已經離開。事主嘗試報警求助，可惜警方以一個理由拒絕受理。

流浪貓「傻貓」時常出現在C小姐的屋外，C小姐已經把牠視作家人。（受訪者提供）

住在西貢北港村化名「C小姐」的網民，住處附近有一隻與她相伴11年的流浪貓「傻貓」。雖然傻貓是流浪貓，不過牠在C小姐心裏已經家中的一份子。她接受《香港01》訪問指，「我們出門、帶狗散步，牠都一直陪伴在旁。有時更會毫不客氣地走進我們的客廳逛逛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

周日（7月19日）晚上9時半，C小姐的家人回家途中碰見傻貓，還來不及跟牠打招呼，一輛私家車便高速駛過，把牠撞倒並輾過牠的身體，家人急忙叫救命，可惜車主事後不顧而去。C小姐聞聲趕到傻貓身邊，當時牠手腳抽搐仍有一絲氣息，於是她抱著牠尋找可以接收急症的動物醫院，可惜傻貓在送院搶救前已不幸離世。

她及後到警局報案想揪出殺貓兇手，可惜警方以一個法律理由拒絕受理。

▾到底警方以什麼理由拒絕C小姐呢？點撃圖片放大：看原因及涉事車輛截圖▾

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C小姐及後請附近車主提供行車記錄儀（車Cam）片段，發現涉事車輛是一輛舊款橙紅色的Toyota Sienta，據悉是附近村民所駕駛，C小姐指：「我看到傻貓不斷地彈跳到半空掙扎，我對那車主恨之入骨，卻什麼也做不到，人也找不到。」

惟C小姐希望公開車Cam截圖，透過網民力量揪出兇手，「其實找到車主都無法做什麼，但至少要讓他知道自己的惡行，希望他以後收斂一下，不要再超速衝落斜，因為外面不時有老人家、有小朋友行過。」她呼籲任何人如有涉事車輛的消息，可以通知西貢區議員何偉航跟進（電話：92128413）。

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