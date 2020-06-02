【領養貓】虎斑貓車底取暖遭輾碎前肢　獲救後命運大逆轉

殘而不廢，縱然身體有殘缺仍能活得精彩。在美國有隻流浪虎斑貓，雖然牠失去了前肢，但仍憑堅強意志開心面對。舉步為艱的牠沒有就此放棄，反而學懂了用後肢站立，更把正能量向四周發放。

暴龍來了！我是虎斑貓Duck呀！（ig@purrasicduck）

這隻來自美國佛羅里達州的虎斑貓叫Duck，受傷的牠在幾個月前被人發現倒臥街頭，於是被送到獸醫診所。從此，牠流浪的命運逆轉，更在網上爆紅起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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流浪虎斑貓Duck被送到獸醫診所時，牠身體是受了重傷的。幸好獸醫及時替牠進行了截肢手術，才保住了一命。現時已收養了Duck的主人表示：「獸醫推斷貓咪Duck可能是躲在車底取暖時，被車子輾過了前肢。」

雖然Duck失去了前肢，但牠有着橫強的生命力，手術後康復得很快，更很快被新主人收養了。

超強生命力

「剛把牠接回家時，牠對四周事物都很緊張，但適應能力真的很強，很快便自行到處探索，並與家中其他毛孩交了朋友。」虎斑貓Duck在網上爆紅，很大原因就是因為牠懂得站起來，而且很是威武。當Duck要站起來時，牠懂得用尾巴來保持平衡，走起路時就像看《侏羅紀公園》裏的暴龍在奔跑覓食！

「Duck是隻快樂的小貓咪，雖然我有替牠安排了輪子和牽帶，但牠相當抗拒。牠喜歡自由自在地奔跑，和家中的狗狗和母雞們嬉戲。」

Duck現在正和3隻狗狗，另1隻貓咪以及6隻母雞成了好朋友，每天快活地曬太陽，悠閒地過活，再也不用過着無家可歸的日子。

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