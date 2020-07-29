【貓成長】白色小奶貓臉越洗越黑　長大後還長出這怪東西？

寵主經常說，唐狗是驚喜包，全因牠身上帶有不同的基因，所以小狗最後長得高、長得矮全部都是未知之數。不過同樣的情況也會發生在唐貓身上。 日本有網民養了一隻奶白色的小貓，沒想到貓咪從兩個月開始變色，到牠一歲的時候，牠的臉已經變成一塊黑炭？還長了個怪東西？

日本有飼主帶了一隻小白貓回家，豈料牠在1年後竟變黑貓？（Twitter圖片：beckham1713）

日本網民早前帶了一隻小奶貓「豆沙」（日文：あんこ）回家，牠小時候全身奶白色，將來想必定是隻可愛的小白貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，豆沙在兩個月開始，臉部的顏色開始有點改變，鼻子好像碰到炭灰，看起來灰灰髒髒的。原以為只要洗一洗，就能洗乾淨，沒想到牠整個鼻子變黑了！牠的臉、身體都變得黑黑的！臉上還長出怪東西！

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有網民看到豆沙的照片後，誤會牠是暹邏貓，不過貓主就澄清，豆沙是一隻沒有品種的貓咪。長大後的豆沙，外表已經180度轉變，有網民甚至懷疑牠是不是被調包了，不過貓主就指出，豆沙有一點從來沒變過：「牠的可愛從來沒變過！」

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

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