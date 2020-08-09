【貓剃毛】這是河童嗎？橘貓「起司」被迫進化　網民：好像鬥牛犬

髮型果然很重要！不論多可愛的貓咪，只要把毛髮剃光，牠們都會變得怪形怪相！ 台灣橘貓有隻橘貓慘被媽媽剃走全身毛髮，原本超可愛的萌貓，瞬間變成怪貓，媽還把相轉帖到facebook群組，寫上「真貓版傻豹」，令不少網民捧腹大笑。

台灣橘貓「起司」長得超可愛！不過這些都是剃毛前的事情。（受訪者提供）

大家對這隻橘貓有印象嗎？牠是來自台灣的橘貓「起司」，由於牠的皮膚一直受到霉箘的困擾，所以要定期剃毛，好讓藥物更容易滲進皮膚裏。早前，起司就因為被剃成「河童」而受到網民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事隔一個月，媽媽林小姐再度於facebook群組分享起司的剃毛照，這次比上次剃得還要多！她接受《香港01》訪問時指，「目前剩腳跟嘴巴沒剃。」結果，起司慘變「真貓版傻豹」樣子超奇怪！

起司慘變「河童」後，再進化成傻豹！（受方者提供）

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「醫生說霉箘至少要半年才會好，皮膚看起來就算好了，但霉箘肉眼看不出來還是會有一些黴菌孢子存在！」目前起司已經浸藥兩個月了，媽指秋冬時會視乎皮膚情況再決定能否把毛髮留長，「台灣目前還是很熱，所以短也沒關係！」媽再補充，起司對剃毛已經沒感覺，已經剃習慣了。

「沒看過真貓版頑皮豹嗎？恭喜！你現在看到了！」媽把起司剃毛後的照片放到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，還Hashtag「#剃完嘴角忍不住又上揚了」，發文不過1天，已經吸引超過1萬位網民點讚，大部分網民都留言說起司的樣子很好笑，「頭髮好重要」、「眼神已死」、「好哀怨的臉」、「無法賣萌了」、「好像鬥牛犬呢！」也有不少網民留言祝起司早日康復，不用再剃毛受苦。

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這隻肥貓咪叫Peaches，由於前主人過度放縱牠，令牠越吃越肥。雖然新主人Barnabei沒透露貓咪體重，但看牠的身形，已知牠真的超重了。

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